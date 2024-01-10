ЗСУ уразили рідкісну САУ "Хоста" під Авдіївкою: в чому її особливість (фото)

На початку повномасштабного вторгнення російська армія мала лише 50 артустановок 2С34 "Хоста", розповіли аналітики Defense Express.

На Авдіївському напрямку Збройні сили України уразили рідкісну російську самохідну артустановку 2С34 "Хоста" калібру 120-мм. Про це повідомило видання Defense Express.

Українські військові підбили російську техніку за допомогою FPV-дрона-камікадзе. Проте обставини, час та точне місце атаки невідомі.

САУ 2С34 "Хоста" САУ 2С34 "Хоста"

Що відомо про САУ 2С34 "Хоста"

У 2008 році на озброєнні російської армії з'явилася самохідна артустановка 2С34 "Хоста", у той же час стартувало її серійне виробництво. "Хоста" є гібридом самохідної гармати та міномета калібру 120-мм. Експерти зазначили, що цю "Хосту" можна називати "глибокою модернізацією" САУ 2С1 "Гвоздика" з використанням напрацювань по самохідному міномету 2С31 "Вена".

За заявленими характеристиками, САУ "Хоста" може вести вогонь на дальність лише до 13 кілометрів, при цьому темп стрільби складає десять пострілів на хвилину при боєкомплекті до 40 пострілів. Екіпаж САУ — 4 особи, а бойова маса складає 17 тонн.

У Defense Express вважають, що через таку концептуальну неясність та характеристики ЗС РФ, ймовірно, не замовили виробництво значної кількості САУ. Натомість довідник The Military Balance 2022 стверджує, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові мали лише 50 артустановок такого типу. Зокрема, нідерландський сайт розвідки Oryx нарахував лише одну знищену САУ "Хоста" та ще дві, які стали трофеями "тракторних військ" ЗСУ у березні-квітні 2022 року.

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що українські бійці захопили САУ "Хоста" під час боїв. Бронетехніку знайшли сили територіальної оборони.

9 січня в пресслужбі СБУ повідомили, що бійці ЦСО "Альфа" знищили російську бронетехніку та особовий склад ворога за допомогою FPV-дронів.