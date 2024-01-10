Військовий облік за кордоном і отримання паспорта: у МЗС відповіли на основні питання

Щоб отримати паспорт чи оформити довіреність за кордоном, чоловікам не потрібно обов'язково ставати на військовий облік, пояснили дипломати. Водночас нагадали, що питання дотичне до терміну перебування за межами України.

Військовозобов'язані українці отримали відповіді на побоювання щодо оформлення певних документів за кордоном. Громадянам повідомили, що документи, які видаються у дипломатичних представництвах, не мають зв'язку з військовим обліком. Однак варто пам'ятати про деякі нюанси діючого законодавства, яке стосується обов'язків перед державою. Про питання мобілізації та військового обліку ідеться у повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі консульського відділу Посольства України у Великій Британії (Consulate of Ukraine in London).

Українські дипломати зазначили, що у своїх діях керуються діючим "Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", прийнятому постановою №1487 Кабінету Міністрів 30 грудня 2022 року. Також згадали, що у Верховній Раді нардепи розглядають законопроєкт №10378, який внесе зміни у низку законів щодо мобілізації.

Станом на дату публікації, 10 січня, немає жодних змін у наданні послуг для українців за кордоном.

"Не встановлено будь-яких обмежень для чоловіків призовного віку з надання консульських послуг", — написали дипломати.

Мобілізація в Україні — чи є обмеження для чоловіків за кордоном

У представництві МЗС України у Великій Британії наголосили, що військовозобов'язані можуть отримати будь-які консульські послуги — ніяких обмежень немає. Конкретизували, що без військового обліку можна здійснити, наприклад, такі дії:

оформити/отримати паспорт;

оформити доручення тощо.

Перелік консульських послуг наведений на порталі МЗС України: серед них — оформлення віз, видавання актів громадського стану і довідок про несудимість, нотаріальні послуги (посвідчення копій, підпису тощо).

Військовий облік за кордоном

Водночас дипломати з українського посольства у Великій Британії нагадали, що військовозобов'язані громадяни України повинні виконати певні вимоги, якщо планують перебувати за кордоном довше трьох місяців. У такому випадку їм потрібно протягом семи днів стати на військовий облік у найближчій дипустанові.

Інформація щодо обліку стосується військовозобов'язаних віком від 18 до 65 років, вказали дипломати. Саме ці категорії громадян, коли стають на тимчасовий консульський облік, одночасно вносяться у відповідний реєстр "призовників, військовозобов’язаних та резервістів", який веде установа.

Документи для військового обліку:

паспорт громадянина України;

військово-облікові документи.

У дописі вказується, що для документів навіть не потрібно особисто прибувати у посольство. Все можна оформити дистанційно, надіславши відповідні папери поштою — деталі вказані на порталі відомства.

Посольство України — про документи для військовозобов'язаних Фото: Скриншот Посольство України — про військовий облік Фото: Скриншот

Зазначимо, у Верховній Раді України почали розгляд законопроєкту №10378, у якому ідеться про зміни у законодавстві про мобілізацію. Перший етап розгляду — аналіз у комітеті з нацбезпеки, на засідання якого прибув головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Тим часом у ЗМІ писали, що у закордонних представництва України спостерігаються черги на отримання документів. Можлива причина черг — побоювання, що після внесення певних змін отримати, наприклад, паспорт, не ставши на військовий облік, буде не можливо.

10 січня народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що комітет завершив аналіз документа. З його слів, у законопроєкт внесли низку змін, які змінюють умови призову в армію.