Дипломат Василь Боднар заявив, що війна в Ізраїлі вплинула на міжнародну підтримку Києва. З його слів, тепер дехто вважає, що бойові дії на українських землях — завершені.

Війна в Ізраїлі вплинула на військову допомогу Україні з боку західних країн. Про це в інтерв’ю виданню Anadolu Ajansı, опублікованому 10 січня, заявив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

Дипломат переконаний, що події в Ізраїлі та Секторі Гази вплинули на сприйняття російсько-української війни за кордоном.

"Міжнародні ЗМІ звернули увагу на цей напрямок, тому є ті, хто вважає, що війна в Україні закінчилася", — пояснив він.

Боднар підкреслив, що зброю, яку мали передати Україні, отримує Ізраїль. Окрім того, на міжнародну підтримку впливає і внутрішньополітична динаміка на Заході.

Посол пояснив, що йдеться про наближення президентських виборів у США, позицію урядів Угорщини та Словаччини, а також блокаду на кордоні з Польщею.

Як нагадав Боднар, у Кремлі впевнені, що насправді воюють з Заходом та НАТО. З його слів, у західних країнах спостерігається дискурс про те, що "допомогти Україні дешевше, ніж воювати самим".

Нагадаємо, 1 січня президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна для країни-агресорки нібито "не ворог". З його слів, "конфлікт" між РФ та Україною "створили" західні еліти.

Нещодавно голова МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш попередив, що Росія залишиться загрозою для всього світу незалежно від фіналу війни в Україні. З його слів, зміна президента країни-агресорки також це не змінить.