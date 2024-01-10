Путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його, — Зеленський (відео)

Президент заявив, що мета Кремля — повна окупація України. Він також назвав чотири країни, які ризикують стати наступними цілями РФ.

Тиску з боку партнерів щодо припинення бойових дій в Україні наразі немає. Про це 10 січня заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Литви Ґітанасом Науседою.

"Поки що немає. Є різні голоси, я в медіа їх чув, читав і знаю", — додав він.

Президент України припустив, що поки що партнери не готові офіційно давати відповідні сигнали. Принаймні він особисто їх не отримував.

"Треба звернути увагу на риторику президента Російської Федерації. Він не збирається зупинятися, він хоче нас повністю окупувати", — підкреслив Зеленський.

З його слів, невпевненість партнерів у питанні військової допомоги Україні лише "додає хоробрості й сили" Росії. Лідер наголосив, що затягувати з цим точно не треба.

"Російський президент, поки він не зруйнує Україну, не заспокоїться", — пояснив президент.

Він попередив, що в разі перемоги в Україні російські війська вирушать далі. Зеленський перелічив чотири країни, які можуть стати наступними цілями Кремля: Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Він зазначив, що також в Москві заговорили про Фінляндію.

"Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", — підсумував український лідер.

Нагадаємо, 10 січня президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Литву. Також він збирається відвідати Естонію й Латвію.

У The New York Times спрогнозували, якими будуть результати візитів Зеленського в країни Балтії. У ЗМІ зазначили, що підтримка України слабшає.