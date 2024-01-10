50 мільярдів або "план Б": у ЄС встановили термін, в який ухвалять допомогу Україні, — ЗМІ

Лідери Євросоюзу сподіваються ухвалити пакет на 50 мільярдів євро, але також готують альтернативні варіанти підтримки України. Тим часом експерти попереджають, що Володимир Путін готовий воювати до 2030 року.

1 лютого у Брюсселі пройде надзвичайний саміт ЄС, на якому обговорять допомогу для України. Про це йдеться у матеріалі Euractiv, опублікованому 10 січня.

Лідери Євросоюзу прагнуть ухвалити пакет допомоги на 50 мільярдів євро, на який раніше наклала вето Угорщина. Ці гроші мали б використовуватись для підтримки України протягом чотирьох років.

За даними ЗМІ, в ЄС також готують "план Б" — інші пропозиції щодо пакетів допомоги вартістю до 20 мільярдів євро. В той самий час Угорщина запропонувала розділити пакет на 50 мільярдів та голосувати щорічно за виділення окремих його частин.

Неназвані джерела у Євросоюзі повідомили, що незалежно від обставин Україні пообіцяли надати фінансування не пізніше березня.

Чим загрожують проблеми з підтримкою України?

У ЗМІ наголосили, що через брак коштів та боєприпасів у ЄС та США зростає стурбованість щодо можливого просування ЗС РФ. Партнери припускають, що Україні буде важко досягнути результатів на передовій, тож зосереджують зусилля на тому, щоб ЗСУ змогли тримати лінію фронту.

У матеріалі йдеться, що вирішальним питанням 2024 року стане те, хто довше протримається на полі бою. Співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Ніко Ланге розповів, що Україна вже змушена економити артилерійські боєприпаси. На деяких ділянках фронту захисники не мають змоги стріляти у відповідь.

"І це прямий результат неправильної політики з європейської сторони, яка працює на хибних припущеннях і не приймає необхідних промислових рішень", — зазначив експерт.

Він пояснив, що перед настанням зими Росія взялася за нарощення переваги у вогневій потужності. В той самий час на Заході виникли суперечки щодо постачання в Україну боєприпасів та зброї.

"Це стратегічна помилка Німеччини, а також Франції, Італії, Іспанії – класичного великого ядра європейських держав у НАТО — вони недооцінили, що це може бути довга війна, і мали бажання, щоб війна закінчилася швидше", — підкреслив Ланге.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін не збирається повертатись до "будь-якої форми нормального життя". Лідер Кремля готовий продовжувати війни, скільки це буде потрібно — навіть до 2030 року.

Нагадаємо, у Пентагону також вже закінчились гроші на військову допомогу Україні. Речник Пет Райдер повідомив, що Міністерству оборони потрібне узгодження додаткового фінансування від Конгресу США.

У ЗМІ 8 січня передали, що сенатори США та адміністрація президента Джо Байдена працюють над угодою. Якщо вона буде укладена, Україна може отримати допомогу на десятки мільярдів доларів.