"Навіть у морози": нацгвардійці дронами знищили ворожі танки та САУ 2С3 "Акація" (відео)

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що ліквідували техніку противника аеророзвідники 27 Печерської бригади.

Воїни Національної гвардії України продовжують ліквідовувати танки і бронетранспортери російських окупантів, активно використовуючи безпілотники. Про це у середу, 8 січня, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Навіть у люті морози до -20 бійці Національної гвардії України продовжують ліквідацію окупантів. Зокрема, з повітря", — наголошують у дописі.

Крім того, у пресслужбі МВС опублікували відео з результатами роботи аеророзвідників 27 Печерської бригади Національної гвардії України.

Втрати російських окупантів

Впродовж одного тижня воїни бригади знищили:

3 бойові броньовані машини;

2 танки;

бронетранспортер;

152-мм САУ 2С3 "Акація".

"Не збавляють темп наші хлопці! Й надалі земля під ворогом буде горіти", — наголошують у МВС.

Нагадаємо, 28 листопада Сили Спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що українські військові на південному операційному напрямку виявили та допомогли знищити самохідну артилерійську установку росіян 2С3 "Акація".

Крім того, 9 січня у пресслужбі СБУ повідомили, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України показали знищення особового складу й військової техніки Збройних сил Російської Федерації на фронті.