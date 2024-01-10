"Навіть у морози": нацгвардійці дронами знищили ворожі танки та САУ 2С3 "Акація" (відео)
У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що ліквідували техніку противника аеророзвідники 27 Печерської бригади.
Воїни Національної гвардії України продовжують ліквідовувати танки і бронетранспортери російських окупантів, активно використовуючи безпілотники. Про це у середу, 8 січня, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
"Навіть у люті морози до -20 бійці Національної гвардії України продовжують ліквідацію окупантів. Зокрема, з повітря", — наголошують у дописі.
Крім того, у пресслужбі МВС опублікували відео з результатами роботи аеророзвідників 27 Печерської бригади Національної гвардії України.
Втрати російських окупантів
Впродовж одного тижня воїни бригади знищили:
- 3 бойові броньовані машини;
- 2 танки;
- бронетранспортер;
- 152-мм САУ 2С3 "Акація".
"Не збавляють темп наші хлопці! Й надалі земля під ворогом буде горіти", — наголошують у МВС.
Нагадаємо, 28 листопада Сили Спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що українські військові на південному операційному напрямку виявили та допомогли знищити самохідну артилерійську установку росіян 2С3 "Акація".
Крім того, 9 січня у пресслужбі СБУ повідомили, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України показали знищення особового складу й військової техніки Збройних сил Російської Федерації на фронті.