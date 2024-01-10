В Росії заявили про атаку БПЛА на Саратовську область: подробиці

Безпілотник літакового типу, як заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, знищили сили ППО над територією Енгельського району, де розташований військовий аеродром.

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Сьогодні вночі в Саратовській області зафіксували безпілотник. Про це повідомили у Міноборони РФ у Telegram 10 січня.

У повідомленні зазначено, що здійснена спроба атаки по об'єктах на території Російської Федерації. Засобами ППО нібито збили український дрон.

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Вибухи в Курській області: БПЛА рухалися в район аеропорту, — росЗМІ (фото, відео)

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у Telegram також прокоментував подію. Він зазначив, що безпілотник знищили сили ППО над територією Енгельського району.

З його слів, ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури міст та сіл Російської Федерації немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі.

Вибухи в Росії

На Тамбовському пороховому заводі 11 листопада прогримів вибух. За інформацією російських медіа, на території міста Котовськ спалахнула пожежа на підприємстві. Площа загоряння склала 300 квадратних метрів. О пів на дванадцяту ночі спалахнув вогонь. На місце події прибули рятувальники. Вогонь вдалося ліквідувати через півтори години.

Наприкінці вересня БПЛА вибухнув у Саратовській області. Він, імовірно, летів у бік військового аеродрому в Енгельсі. За даними ЗМІ, сили ППО РФ зуміли збити безпілотник неподалік від села Кленові Вершини в Калінінському районі, розташованого приблизно за 420 кілометрів від кордону з Україною. Літальний апарат звалився в поле, де вибухнув і утворив досить велику воронку.

У Міноборони РФ 30 грудня повідомили про атаку дронів у чотирьох регіонах. БПЛА наче фіксували над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей.

Нагадаємо, у КМДА 9 січня розповіли, що під час розбирання руїн на території столиці зросла кількість жертв обстрілу 29 грудня. На тринадцятий день розбирання завалів після удару РФ у Києві виявили рештки ще одного тіла. Встановити цей факт допомогла звірка даних з Нацполіцією.