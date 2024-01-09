Виявили під час розбирання руїн: у Києві зросла кількість жертв обстрілу 29 грудня, — КМДА

На тринадцятий день розбирання завалів після удару РФ у Києві виявили рештки ще одного тіла. Встановити цей факт допомогла звірка даних з Нацполіцією.

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У Шевченківському районі Києва під час обстрілу 29 грудня загинуло більше людей, ніж раніше повідомляли представники столичної влади. З'ясувалось, що під завалами є тіло ще одного громадянина. Про наслідки російського удару напередодні Нового року розповіли у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

У дописі КМВА вказано, що 9 січня у столиці продовжували розбирати конструкції будівлі, пошкодженої росіянами у Шевченківському районі. Серед руїн виявили рештки тіла. Після цього звірили дані зі списками Нацполіції і з'ясували, що це дійсно новий загиблий українець.

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Станом на 9 січня сумарна кількість загиблих у Києві від удару 29 грудня — 33 людини, — ідеться у дописі військової адміністрації з посиланням на голову КМВА Сергія Попка.

Обстріл 29 грудня - кількість загиблих у Києві Фото: КМВА

Обстріл 29 грудня — деталі

Зазначимо, 29 грудня росіяни здійснили масований обстріл України, під час якого використали ракети "Кинджал" (кількість не оголошували), близько 90 шт. ракет Х-101, а також ракети "Іскандер", С-300/С-400 та 36 дронів-камікадзе Shahed-136. У Повітряних силах заявили, що силам ППО вдалось збити 114 з 153 повітряних цілей, які загрожували Києву, а також низці інших українських міст.

Під час російського удару столична влада повідомила про пошкодження в семи районах Києва. Зокрема, у Шевченківському районі, де 9 січня виявили нову жертву РФ, було пошкоджено п'ять груп будівель: бізнес-центр, житловий будинок, гаражі, склади, нежитлова забудова, — ішлося у дописі КМВА. Мер столиці Віталій Кличко напередодні Нового року повідомив, що у зв'язку з великою кількістю жертв (32 особи) у столиці оголошено 1 січня днем жалоби.

Інший масований удар по столиці відбувся 2 січня — тоді внаслідок атаки ЗС РФ сталась пожежа у житловому кварталі у Солом'янському районі. На світлинах з місця подій можна побачити повністю вигорілі квартири та рятувальників, які на руках виносили людей. Після російського обстрілу експерт підрахував сумарну потужність ракет, випущених росіянами — їхня вибухова сила порівнянна з підривом кількох тактичних ядерних боєзарядів.

Нагадуємо, в ніч на 8 січня ЗС РФ запустили по Україні близько 50 ракет різних типів та 8 дронів-камікадзе Shahed-136. Вибухи лунали у Києві, Хмельницькому, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі: загинуло чотири людини, доповіли у Нацполіції.