Закупівлі білизни та одягу для ЗСУ: контракти затриманого бізнесмена перевірять "під мікроскопом"

За словами прессекретаря Міноборони України Іларіона Павлюка, поки що діє контракт на постачання продуктів військовослужбовцям. Порушень за ним поки що не знайшли.

Міноборони України ретельно перевіряє деталі контрактів, укладених із компанією, до якої має стосунок львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Але один із договорів усе ще чинний. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив начальник управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк.

"Для розірвання контракту необхідні підстави, ми живемо в правовій державі, тому зараз, скажімо так, ця угода "під мікроскопом", — заявив він, додавши, всі деталі вивчаються з увагою. За найменших порушень будуть підстави для розірвання контракту.

За словами Павлюка, поки що діє контракт на постачання продуктів військовим, за ним поки що про будь-які порушення невідомо.

У чому звинувачують Ігоря Гринкевича

Львівський підприємець Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО. Розпочато кримінальне провадження про хабар (500 тис. доларів) одному з топчиновників ДБР. Повідомляється, що так підприємець намагався домогтися сприяння в поверненні майна, вилученого в його компаній під час розслідування.

30 грудня 2023 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівського бізнесмена.

Напередодні заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив, що Міноборони розірвало договори з компаніями, які мають стосунок до Гринкевича. Надалі з'явилися дані про те, що ще одна угода діє.

У ДБР повідомили, що кілька місяців тому почали розслідувати оборудки про закупівлі одягу та білизни для ЗСУ. Львівський підприємець отримав 23 тендери на постачання для Міноборони. Загальна вартість контрактів оцінюється в 1,5 млрд грн.

Водночас повідомляється, що багато контрактів не було виконано, деякі — не в повному обсязі, або ж за завищеними цінами.

У ДБР не назвали прізвища бізнесмена, однак, за відомостями журналістів, це львівський підприємець Ігор Гринкевич. Його син Роман 9 січня написав в Instagram, що сім'я вела свою комерційну діяльність на законних підставах.

Нагадаємо, що в родині Гринкевичів уперше відреагували на скандал із закупівлями для Міноборони. Син Ігоря Гринкевича вважає скандал замовним. Він також заявив, що сім'я не планує виїжджати за кордон.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони заявили про розірвання всіх контрактів із компаніями Гринкевичів.