Били по фрегату "Адмірал Ессен": командувач ВМС розповів про першу атаку "Нептуна"

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що внаслідок атаки ворожий корабель отримав пошкодження та зафіксовано втрати серед особового складу.

Українську протикорабельну ракету "Нептун" було вперше застосовано проти фрегата "Адмірал Ессен". Про це він повідомив у інтерв'ю "Українській правді" командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

Неїжпапа заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російський корабель підійшов до українського берега — за ним йшли десантні кораблі вздовж Тендрівської коси в район порту "Південний" Миколаївської області.

Він зазначив, що росіяни здійснювали демонстративні дії, щоб Україна не могла перекинути морську піхоту на передову через загрозу десанту з моря.

Коли "Ессен" підійшов до берега, то в результаті атаки "Нептунами" зазнав пошкоджень, на борту було кілька загиблих.

Протикорабельну ракету "Нептун" було вперше застосовано проти фрегата "Адмірал Ессен"

"Перші пуски не були такими вдалими, як по крейсеру "Москва". Корабель терміново повернувся до Севастополя на ремонт, ракета не влучила прямо в борт, я так розумію. Був підрив безпосередньо біля корабля, пошкодило систему озброєння на цьому фрегаті", — сказав Неїжпапа.

Воєначальник заявив, що тоді ж окупанти збили власний літак, який прикривав кораблі з повітря.

Зазначимо, що судно Чорноморського флоту обстрілювало українські міста, зокрема Одесу. ВМС України завдали удару по кораблю ще навесні 2022 року.

Фрегат "Адмірал Ессен" — це судно, яке перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. На озброєнні має пускові установки для запуску ракет "Калібр". Основні характеристики корабля:

довжина — 124,8 м;

ширина — 15,2 м;

осадження — 4,2 м (7,5 найбільша);

швидкість ходу — 30 вузлів (55,6 км/год);

автономність плавання — 30 діб;

екіпаж — 180 осіб і 20 морпіхів.

На борту корабля може бути вертоліт Ка-27ПЛ або Ка-31 та 1 БПЛА "Орлан-10".

Додамо, що українську ракету "Нептун" модернізують для ударів по цілях у РФ. Протикорабельна версія ракети мала радіус дії в 300 км, а в нової розробки дальність буде збільшена. Експерти зазначають, що під час розроблення "Нептуна" розглядали можливість ураження не тільки морських, а й наземних цілей.

Нагадаємо, 23 вересня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв про процес модернізації комплексу "Нептун". Керівник ГУР зазначив, що основною проблемою наразі є обмежена кількість ракет.