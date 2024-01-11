"Противник теж вчиться": стара тактика не допоможе ЗСУ перемогти у 2024 році, — командувач ВМС

За словами командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи, дрони — це зброя, яка може наблизити перемогу на морі, але це не єдине рішення, тому потрібно розвиватися.

Тактичні стратегії та хитрощі, які використовуються Збройними силами України у 2022 і 2023 роках, стають застарілими у 2024 році. Командуванню необхідно внести зміни не тільки в тактичні прийоми, а й у технічні характеристики використання озброєння. Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Українській правді".

"Будь-яка війна — це розвиток військових технологій. Ми застосовуємо технології, противник розробляє протидію. Тільки так можна зрозуміти, це працює чи не працює", — сказав він.

Неїжпапа зазначив, що з моменту початку повномасштабної війни з РФ ракетні підрозділи і морські безпілотні апарати зіграли ключову роль у звільненні акваторії українського моря. Він зазначив, що безпілотні технології стають невід'ємним аспектом майбутніх військових конфліктів.

Однак командувач ВМС підкреслив, що морські дрони не є панацеєю від усіх проблем на фронті.

"Говорити, що тільки ці ліки до цієї хвороби підходять, а решту вже можна викидати — я так ніколи не скажу. Так, дрони — це ще один спосіб, як можна мочити росіян. Я з цим згоден, він працює", — сказав він.

Однак, за його словами, існують певні обмеження у використанні таких засобів. Насамперед, це пов'язано з їхнім розміром і здатністю справлятися з різними погодними умовами. Багато чинників, що відрізняють їх від традиційних кораблів, впливають на їхню ефективність і функціональність.

"Але противник теж це розуміє. Противник теж вчиться, у нього теж дуже потужний промисловий комплекс, і грошей у росіян завжди на зброю ніхто ніколи не шкодував. Тому попереду нас чекають дуже важкі дронові війни", — додав віцеадмірал.

Він наголосив, що безпілотні апарати є потужним засобом, здатним наблизити до перемоги в морських операціях, однак зазначив, що це не єдине рішення, і необхідно продовжувати розвиватися в різних напрямках.

Нагадаємо, у грудні СБУ вперше показала морський безпілотний флот України, який відвойовує Чорне море. Загалом морські дрони Служби безпеки тільки у 2023 році "мінусували" шість російських кораблів.

11 листопада UNITED24 повідомили, що Україна вразила 8 кораблів РФ морськими дронами і ракетами.