РФ вийшла на виробництво 2 млн боєприпасів на рік, – Скібіцький

За словами представника ГУР, росіяни все ще мають дефіцит боєприпасів у 500 тисяч снарядів на рік. Його покривають коштом Білорусі, КНДР та Ірану.

Росія вийшла на показник виробництва у 2 млн снарядів на рік у калібрах 122-мм та 152-мм. Проте є дефіцит боєприпасів, який вони покривають через КНДР та інші країни. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в подкасті "(не) Безпечна країна".

За словами розвідника, РФ виконала оборонне замовлення, яке було поставлене оборонно-промисловому комплексу на 2023 рік.

"Вони вийшли на 2 млн боєприпасів, які вони можуть виготовляти власними силами на рік. Мається на увазі 122-мм та 152-мм артилерійських боєприпасів", — повідомив Вадим Скібіцький.

Проте він додав, що протягом 2023 року РФ мала дефіцит снарядів. Спочатку Москва купувала боєприпаси в Білорусі, Ірані і зараз в КНДР. Отримання 500 тисяч боєприпасів з різних країн дозволило РФ виконати план Міноборони для ведення бойових дій. Проте надалі розширення боєприпасів має низку проблем.

"Перше — виробничі потужності. Для того, щоб їх наростити потрібні верстати, обладнання відповідне. Друге — підготовлений персонал. Спеціалісти, які здатні виготовляти не тільки боєприпаси, а й інше високоточне озброєння. Третє — це компоненти: порох, підривники. Їх має виробляти або Російська Федерація або їх треба купувати в інших країнах", — заявив офіцер.

За оцінками української розвідки, дефіцит у 500 тисяч боєприпасів на рік в окупантів залишатиметься. У питанні виробництва снарядів в Україні, все залежить від західних партнерів. Понад рік минув із засідання "Рамштайну", коли обговорювалась потреба нарощування виробництва країнами-партнерами. Європейська оборонка нарощує спроможності, але поступово.

Нагадаємо, раніше Вадим Скібіцький заявив, що у ГУР є точні докази постачання ракет з КНДР до РФ.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що для виходу України на кордони 1991 року потрібно 15-17 млн боєприпасів.