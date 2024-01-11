Ситуація напружена і небезпечна: чи можуть ЗС РФ швидко прорватися до Часового Яру

Російські військові тримають під вогневим контролем дорого до Часового Яру, яка забезпечує логістику ЗСУ. Ворог зменшив кількість атак за допомогою живої сили та важкої техніки, натомість цілодобово працює артилерія, розповів спікер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.

Збройні сили Російської Федерації не зможуть швидко просунутися з Бахмута на Часів Яр Донецької області. Про це повідомили в матеріалі "РБК-Україна".

За інформацією аналітиків ISW, ЗСУ могли відступити до північних околиць Богданівки. Крім цього, українські бійці відбивають російські штурми в районах Спірного, Хромового, в напрямку Іванівського та на південному фланзі в районах Кліщіївки та Андріївки.

Зі слів спікера 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, ці села є пріоритетними цілями для окупантів. Він наголосив, що у ворога з'явився ще один пріоритет до виборів президента РФ Володимира Путіна — Іванівське. Зокрема, на це завдання противник кинув 11-у десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде, аби довести, що десантура може самостійно здобути успіх.

Калашніков зазначив, що противник тримає під вогневим контролем дорогу до Часового Яру, саме вона забезпечує українську логістику. Росіяни почали менше атакувати за допомогою живої сили та важкої техніки, проте артилерія працює цілодобово. Він наголосив, що ЗС РФ застосовують авіацію, скидають керовані авіаційні бомби якщо дозволяють погодні умови.

"Ситуація залишається контрольованою, але напруженою і досить небезпечною", — пояснив він.

Військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що швидкий російський прорив на Часів Яр неможливий. З його слів, українські сили утримують панівні висоти в районі Часового Яру та ефективно відбивають атаки.

"Думаю, тут бої у повзучій наступальній манері продовжуватимуться до весни. А далі, можливо, росіяни дещо пригальмують", — додав він.

Нагадаємо, 4 січня командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що на Бахмутському напрямку окупанти намагатимуться повернути втрачені позиції та зайняти необхідний плацдарм для штурму Часового Яру.

3 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог перегрупувався та намагається наступати на Часів Яр у Донецькій області. Крім цього, біля Бахмута тривали напружені бої в районі села Богданівка.