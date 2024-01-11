"Розтягнуть свої лінії": експерт назвав напрямок, куди РФ може піти після захоплення Мар'їнки

За словами експерта Олександра Мусієнка, після окупації Мар'їнки російські війська планують з'єднання з угрупованням, що рухається на Георгіївку, щоб потім звернути на південний захід у бік Вугледара.

У разі можливого захоплення Мар'їнки Донецької області російські окупанти можуть почати наступ у напрямку Курахового. Однак, з урахуванням їхньої стратегії боїв в околицях Бахмута, не можна виключати, що метою стане Вугледар. Про це заявив військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі виданню "РБК-Україна".

"Якщо подивитися на карту, очевидно, йти на Курахове для росіян означає розтягнути свої лінії. Для нас це могло бути краще з точки зору того, що так логістику легше перебити", — заявив він.

Крім того, Мусієнко зазначив, що ЗС РФ часто проводять наступи з різних флангів, що підтверджувалося у випадку з Бахмутом.

Він додав, що, якщо окупанти зможуть прорватися біля Вугледара, то наступною їхньою метою стане з'єднання з угрупуванням, що рухається на Георгіївку, і повне захоплення населеного пункту.

Нагадаємо, 3 грудня речник прес-центру Сил оборони Таврійського напряму Олександр Штупун заявив, що в районі Мар'їнки та Новомихайлівки тривають бої. Він зазначив, що на Мар'їнському напрямку відбито 11 ворожих атак.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про поточну ситуацію в Мар'їнці Донецької області. За його словами, українські військові ще перебувають у північній частині міста.

2 грудня аналітики DeepState повідомили, що окупанти почали поширювати інформацію, що нібито 150-та Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку. Однак бійці з першого батальйону 79-ї ОДШБр ЗСУ спростували це. Зокрема, ворог підійшов до західного кордону міста, проте ЗСУ продовжують тримати оборону.