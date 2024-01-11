Південна Корея починає серійне виробництво ракет TAipers: що відомо про ПТКР (фото)

Розробники стверджують, що нова ракета повітряного базування, яка прийде на зміну BGM-71 TOW, здатна пробити однорідну броню RHA товщиною до 1000 мм.

Південна Корея готується до серійного виробництва протитанкових керованих ракет (ПТКР) TAipers повітряного базування. Ця ракета — вітчизняна розробка компанії Hanwha, яка стане найважливішим компонентом озброєння легких вертольотів (LAH) і вертольотів MUH-1 Marineon південнокорейських збройних сил. Про це 10 січня повідомили оглядачі Military Leak.

Нова ПТКР покликана замінити ракету BGM-71 TOW, що перебуває на цей час на озброєнні південнокорейських ВПС. Представник Управління програм оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA) повідомив, що вартість програми становить 550,5 млн доларів.

Короткий опис ракети

TAipers — це легка протитанкова ракета повітряного базування із захопленням цілі перед пуском (LOBL). Система наведення ракети включає двоканальну електронно-оптичну телевізійну та тепловізійну головку самонаведення. Також можливе наведення по волоконно-оптичному кабелю. Таким чином ракета може працювати за принципом "вистрілив і забув" або ж наводиться по кабелю.

Бездимний твердопаливний ракетний двигун ракети, що складається з чотирьох основних блоків, забезпечує крейсерську швидкість ракети близько 200 м/с і максимальну дальність удару 8 км.

Пускові установки для ракет TAipers

Розробники стверджують, що ракета здатна пробити до 1000 мм однорідної броні (RHA), а використання тандемної боєголовки забезпечує пробиття динамічного захисту бронетехніки.

"За маси 35 кг, довжини 1,7 м і діаметру 150 мм TAipers демонструє баланс між компактною конструкцією і потужною вогневою міццю", — зазначили експерти.

Тактико-технічні характеристики TAipers:

вага — 35 кг;

довжина -1,7 м;

діаметр — 150 мм;

дальність польоту — 8 км;

швидкість — 200 м/с (на маршовій ділянці траєкторії);

бронепробиття — 1000 мм прокатної гомогенної броні.

TAipers може похвалитися вражаючим рівнем локалізації. Це означає, що існує потенціал для розробки різних похідних для наземних платформ, що знаменує собою важливу віху для оборонної промисловості Південної Кореї.

Нагадаємо, Південна Корея має намір замінити застарілий парк вертольотів MD-500 і AH-1S Cobra ударними вертольотами LAH. Сума контракту з компанією KAI становить 1,08 мільярда доларів.