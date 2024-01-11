Мобілізація в Україні: чи можуть взяти на роботу без військового квитка

Приймати на роботу або навчання військовозобов'язаних можуть лише після того, як вони прийдуть до ТЦК та встануть на облік.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані мають дотримуватися певних правил обліку. Відповідно до Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового держсоцстрахування, а також відповідний військово-обліковий документ. Про це повідомила правознавиця Галина Токмач під час консультації на B2B Consult

Загалом, відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, щоб вести персональний військовий облік державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації перевіряють у громадян під час прийняття на роботу (навчання), чи мають вони військово-обліковий документ. Або, як зазначила юристка, здійснюють перевірку відображення в електронній формі інформації, що є в таких документах, які можуть пред'являтися з використанням застосунку "Дія".

На роботу лише після військового обліку

Юристка зазначила, що приймати на роботу (навчання), взяти на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів можуть тільки після того, як їх взяли на військовий облік у районних (міських) ТЦК та СП, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

"Військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. Це передбачено в Положенні про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу", — зауважила вона.

Правознавиця наголосила, що військовослужбовець може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови, що він одержить оформлену розписку про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.

Що робити, якщо у ТЦК вилучили військовий квиток

За словами фахівчині, у разі вилучення документу працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки потрібно звернутися до керівника ТЦК з заявою про повернення вилученого військового квитка, так як він потрібен для працевлаштування. Також вона радить звернутися як в усній, так і в письмовій формі.

За умови, якщо це було зроблено безпідставно, то треба посилатися на це, бо військовий квиток є власністю військовозобов’язаного і він несе відповідальність за його зберігання.

Згідно з Конституцією України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Нагадаємо, на тлі розклядання законопроєкту про мобілізацію народний депутат України Вадим Івченко заявив, що перш ніж закликати людей до служби, потрібна мотивація у вигляді фінансового забезпечення. За словами нардепа, Кабмін повинен "прийти й сказати, чим буде забезпечуватися мобілізація Міністерства оборони", яку планують провести для Збройних Сил України.

Нагадаємо, Верховна Рада розглядатиме законопроєкт щодо мобілізації 11 січня. Депутат Олексій Гончаренко пояснив, що це означає.

10 січня стало відомо, що оборонний комітет ВР запропонував змінити законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, пропозиції стосуються відстрочок, електронних повісток та звільнення з військової служби.