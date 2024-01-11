Естонія надасть Україні допомогу на суму 1,2 млрд євро (відео)

За словами естонського президента Алара Каріса, Євросоюз має наростити військове виробництво, а також "зняти обмеження на озброєння, що передається Україні".

Естонія надасть Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро до 2027 року. Про це сказав президент Естонії Алар Каріс під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 11 січня в Талліні.

Алар Каріс заявив, що Євросоюз має збільшити виробництво зброї. Крім того, естонський лідер виступив проти "обмежень на озброєння, що передається Україні".

"Довгостроковий внесок Естонії від початку цієї повномасштабної війни до 2027 року становитиме 1,2 мільярда євро. Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь", — сказав Каріс.

За словами політика, наразі Естонія разом із європейськими союзниками обговорює, як можуть бути використані активи Росії. Він згадав про наявність плану з відбудови України, зазначивши, що "агресор повинен оплатити цей чек".

"Росія не тільки хоче захопити Україну. Разом з іншими диктаторами вона кинула виклик демократичному світу. Використовуючи зброю, яку Росія отримала від Північної Кореї та інших союзників, Путін також веде війну за них. І тому ми повинні працювати, щоб боротися з цими викликами разом", — сказав естонський президент.

Пресконференція Алара Каріса та Володимира Зеленського

Нагадаємо, 11 січня, Володимир Зеленський прибув із візитом до Естонії. По приїзду його зустрів глава Міністерства закордонних справ Маргус Цахкна. Крім українського лідера, до естонських колег вирушив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Раніше, 9 січня, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас під час пресконференції заявила, що Естонія вноситиме наступні 4 роки по 0,25% від свого ВВП на оборонну підтримку України. Вона також закликала інші країни Європи та Північної Америки наслідувати естонський приклад.