Польська армія отримала модернізовані Leopard 2: в чому особливість версії PLM1

Поляки мають власну модифікацію, яка отримала низку удосконалень, якщо порівняти з базовим Leopard 2A4.

Підприємство Bumar-Labedy передало 4 модернізовані танки Leopard 2PLM1. За 2023 рік було опрацьовано 18 машин. Про це повідомляє польський портал Defence 24.

Польська армія має вже 62 танки Leopard 2 у версії PL та PLM1 зі 142 замовлених. Leopard 2A4 модернізують для польського війська в межах контракту, який уклали ще в грудні 2015 року на 2,4 млрд злотих. Роботи відбуваються компаніями Bumar-Labedy, Rheinmetall та PGZ та іншими виробниками. Виконання контракту затримується, тому в договір вносять зміни.

Що відомо про польську модернізацію Leopard 2A4?

В межах модернізації до стандарту Leopard 2PL на танку посилили бронювання башти. Вона відрізняється від стандартної машини. Також зазначається, що встановлено тепловізор KLW-1 Asteria для командира та навідника. Система управління вогнем адаптували під більш сучасні боєприпаси DM63A1 та програмовані осколково-фугасні снаряди DM11.

Leopard 2PL

Поляки встановили електричний механізм повороту башти і руху гармати. Для цього встановили допоміжну силову установку. Окрім цього версія 2PLM1 отримала ще удосконалення, в порівнянні з 2PL;

функція холодного запуску двигуна;

впровадження активного охолодження системи наведення та стабілізації EWNA;

встановлення тепловізійної системи військової ідентифікації "THERMAL BEACON";

інтеграція зовнішнього гнізда для зарядки акумулятора;

введення додаткової функції "PIX", що дозволяє автоматично встановлювати прилад спостереження командира PERI R17 в положення 06:00 або 12:00 щодо осі машини, незалежно від положення башти.

Нагадаємо, 2 січня ЗМІ писали, що Литва має дефіцит запчастин для ремонту танків Leopard 2 для України. Такі самі проблеми має Польща.

14 грудня, повідомлялося, що Німеччина відремонтує 14 португальських танків Leopard 2A6 за те, що вони передали ЗСУ три машини.