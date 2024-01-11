Збити може лише Patriot: Ігнат оцінив ризики постачання балістичних ракет з Ірану до РФ

За словами речника ПС, ймовірне постачання нового озброєння країні-агресору — сигнал для партнерів України. Однак розраховувати треба на підтримку "не лише резолюціями в Раді безпеки ООН, які ні до чого не призводять".

Наразі Повітряні сили не мають підтвердженої інформації про постачання Іраном балістичних ракет для Росії, однак, нове озброєння може стати викликом для протиповітряної оборони України, адже збити його можна лише "спеціальними засобами". Про це повідомив спікер командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер, 11 січня.

За його словами, відповідні органи мають сповістити, якщо таке постачання відбудеться. Крім того, Ігнат наголосив, що для Повітряних сил кожна повітряна ціль має свої тактико-технічні характеристики та параметри польоту, які доводиться з часом вивчати, як більш ефективно їх знищувати.

"Треба побачити, наскільки вони будуть ефективними, в якій кількості вони зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили поки що не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет", — зазначив спікер.

Також речник зауважив, що про передачу іранських ракет Російській Федерації мова йшла ще рік тому.

"Зрештою, нічого такого неочікуваного для нас не відбувається. Я маю на увазі для України", — підкреслив Ігнат.

Окрім того спікер командування ПС ЗСУ наголосив, що "Північна Корея буде співпрацювати з державою-терористом". Водночас він наголосив, що "нове озброєння ворога — це нові виклики для України".

"Збивати балістику можна лише спеціальними засобами, такі як Patriot. Тому постачання балістичних ракет — це будуть виклики для нас. Ми маємо розраховувати на підтримку партнерів не лише резолюціями в Раді безпеки ООН, які ні до чого не приводять. Я думаю, що це сигнал для наших партнерів, щоб надавати Україні озброєння", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше видання Sky News повідомило, що Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет за допомогою передачі балістичних ракет Росії. Ці ракети, як стверджується, мають здатність нести ядерні заряди.