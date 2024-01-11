Ізраїль не має наміру надовго окупувати сектор Газа, — Нетаньягу (відео, карта)

Прем'єр-міністр запевнив, що ЦАХАЛ бореться з терористами ХАМАС, а не з палестинським населенням, і робить це в повній відповідності з міжнародним правом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не збирається витісняти населення Гази і не буде постійно окупувати сектор. Про це пише The Times of Israel.

Видання підкреслює, що Нетаньягу вперше заявив це, виступивши з відеозверненням у своєму акаунті соцмережі Х, в якому наголосив, що мета Ізраїлю в Газі — не постійна окупація, а демілітаризація та дерадикалізація сектора.

"Я хочу абсолютно ясно прояснити кілька моментів: в Ізраїлю немає наміру постійно окупувати сектор Гази або вигнати його цивільне населення. Ізраїль бореться з терористами ХАМАС, а не з палестинським населенням, і ми робимо це в повній відповідності з міжнародним правом", — запевнив ізраїльський прем'єр.

Нетаньягу наголосив, що мета Ізраїлю — позбавити сектор Гази терористів ХАМАС і звільнити наших заручників. Щойно цього буде досягнуто, Газа може бути демілітаризована і дерадикалізована, що створить можливість для кращого майбутнього як Ізраїлю, так і палестинців.

Тим самим, як зазначає видання, Нетаньягу публічно виступив проти пропозиції низки правих урядовців примусити палестинців залишити регіон і відновити там ізраїльські поселення.

Фото: Скриншот

Водночас англомовне відео прем'єра з'явилося напередодні засідання Міжнародного суду в Гаазі, де розглядають справу, в якій ПАР звинувачує Ізраїль у "геноциді" в секторі Гази.

Нетаньягу і США

Водночас високопоставлений член партії "Лікуда", депутат Кнесету Дані Данон також 10 січня заявив, що Нетаньягу раніше висловлював підтримку ідеї добровільного переселення палестинців за межі Гази, але зняв її з обговорення, зіткнувшись із спротивом з боку США.

"Прем'єр-міністр сказав мені два тижні тому в цьому залі, що це гарна ідея", — підтвердив Данон більш раннє повідомлення про думку Нетаньягу щодо сприяння добровільній міграції населення Гази.

І додав, що проблема полягала в тому, щоб знайти країни, готові прийняти жителів Гази. Водночас він вважає, що зміна поглядів Нетаньягу пов'язана з американським тиском.

У канцелярії прем'єр-міністра відмовилися коментувати заяви Данона.

Нагадаємо, що під час пресконференції в Тель-Авіві у вівторок, 9 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що палестинське цивільне населення "не повинно бути примушене покинути сектор Гази".

Нагадаємо, Фокус писав ще в грудні, що президент США Джо Байден підштовхує Ізраїль знизити інтенсивність бойових дій у Газі. За словами журналістів, у керівництві США вважають захист палестинського цивільного населення в секторі Гази моральним обов'язком і стратегічним імперативом Ізраїлю.