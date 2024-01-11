"Приречені на холодну смерть": на ТОТ ворог видає вугілля в обмін на паспорт РФ, — ЦНС

За інформацією координаторів підпілля, значна кількість окупованих сіл знаходиться без електроенергії. Однак і цю ситуацію противник використовує для своїх планів "змінення демографічної ситуації" в регіоні.

Росіяни пообіцяли видавати мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської області вугілля в обмін на отримання паспорта країни-агресора. Про це у четвер, 11 січня, повідомили у Центрі національного спротиву.

"Загарбники вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт РФ", — йдеться у пресслужбі.

За інформацією координаторів підпілля, на ТОТ Херсонщини ворог видає пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта.

У ЦНС наголошують, що таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, "приречені на холодну смерть".

Наразі, як зазначають у пресслужбі, на тимчасово окупованій території мінусова температура, а значна кількість сіл — без електроенергії через "нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону".

"Проте росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні", — зазначають у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 22 грудня в ЦНС повідомляли, що на окупованих територіях Донецької області виникла критична ситуація з постачанням тепла та електроенергії.

21 грудня в ЦНС повідомляли, що на Донбасі дефіцит робочої сили через російську мобілізацію. За даними підпілля, на одному з підприємств дефіцит водіїв становить 60%, тому окупаційні адміністрації почали просити Кремль про допомогу.

20 грудня повідомлялося, що РФ знищує вугільну промисловість на Донеччині та винна шахтарям щонайменше 200 мільйонів рублів. Координатори підпілля заявили, що тільки за 2023 рік із шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що понад 10 відсотків від їхньої загальної кількості.