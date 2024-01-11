Є питання: Зеленський висловився про українців, які незаконно перетнули кордон (відео)

За словами Володимира Зеленського, є питання до тих чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, не служать та не сплачують податки. Зокрема, працюючі люди так само бороняють державу, і у цьому є необхідність.

Чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, повинні бути в Україні. Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив спілкуючись із журналістами під час свого візиту до Таллінну.

Зокрема, у президента запиталися, чи повинна Естонія передати Україні військовозобов’язаних українців, які живуть на території Естонії.

За словами Зеленського, є питання до тих чоловіків, які виїхали з України незаконним шляхом. Власне, на початку військового вторгнення, ті хто виїжджав та рятувався, не знав, що буде завтра.

Попри це, за майже два роки війни Україна повернула половину від тих територій, які російська армія захопила на початку повномасштабного вторгнення.

"Два роки б'ються наші хлопці. І у цей час, я скажу вам відверто, є люди, які поза правил або поза законом перетинали кордон. Це питання до цих людей, до цих чоловіків", — сказав Зеленський.

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Так, чоловіки призовного віку мають бути в Україні й допомагати. Зеленський наголосив, що йдеться не про те, що хтось повинен чи не повинен бути на фронті. За його словами, на утримання одного військового йде 6-8 платників податків. Відтак, люди, які працюють в Україні, так само боронять державу, і у цьому є необхідність.

Так, існують питання до тих чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, не служать та не сплачують податки.

"Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового, а не буде на військового грошей — не буде військового, не буде кому захищати Україну", — сказав президент.

Нагадаємо, 10 січня журналісти повідомили, що у Києві посилили мобілізаційні заходи. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зареєстрували 86 кримінальних проваджень відносно чоловіків, які вирішили ухилитися від служби. Найбільше, а саме 61 справу, було зареєстровано минулого року.

Також у Польщі повідомили, що не депортуватимуть українців призовного віку, однак готові створити умови, які дозволять їм самостійно повернутися в Україну.