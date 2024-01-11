Тристоронній меморандум: країни НАТО домовилися про розмінування Чорного моря (фото)

Документ підписали представники оборонних відомств Туреччини, Румунії та Болгарії. Мета договору — більш ефективна боротьба з мінною небезпекою в Чорному морі.

У четвер, 11 січня, три країни з блоку НАТО — Туреччина, Румунія і Болгарія — підписали меморандум про спільну операцію з розмінування акваторії Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.

"Меморандум про взаєморозуміння між цільовою групою з протимінних заходів у Чорному морі" або MCM Black Sea підписали міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, міністр оборони Румунії Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов.

"Ми спільно вирішили підписати меморандум між трьома країнами з метою ефективнішої боротьби з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом поліпшення нашої тісної співпраці та координації", — зазначив Гюлер.

Зі свого боку румунський міністр заявив, що агресивність Москви й нехтування нею нормами міжнародного права створюють проблему не тільки в чорноморському регіоні, а й у більш глобальному масштабі. Тілвар висловив надію на майбутнє партнерство прибережних країн НАТО в забезпеченні безпеки Чорного моря і євроатлантичного регіону.

Як зазначили з цієї нагоди оглядачі Defence Express, плани щодо спільних операцій цих країн обговорювали ще минулого року, а підписання меморандуму є лише першим кроком на шляху до реалізації планів.

Щодо технічного боку питання, експерти повідомили, що країни-учасниці договору можуть залучити близько 20 тральників, з яких найбільш досконалими є турецькі, класу Aydın. Таких машин всього шість одиниць. Румунія може надати також тральник Sandown, який раніше був у складі британських ВМС.

Раніше ми цитували слова капітана запасу першого рангу ВМС України Андрія Риженка, який висловився щодо мінної небезпеки в Чорному морі. За його словами, на повне розмінування акваторії піде багато років, а на розмінування портів, а також торгових і транспортних шляхів знадобиться кілька місяців.