"Жодних військових там не було": іноземні журналісти про обстріл готелю у Харкові (фото)

У готелі, який атакувала Росія, завжди зупинялись працівники турецького видання. Вони розповіли, як дивом пережили ворожий обстріл.

Турецькі працівники ЗМІ, які дивом вижили під час ракетної атаки ЗС РФ на Харків, шоковані зухвалістю Росії. Про це 11 січня повідомив керівник слідчого управління та заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

У готелі, по якому вдарили російські війська, працівники турецького видання зупинялись не вперше. Журналіст та кореспондентка працюють у Харківській області, фіксуючи воєнні злочини ЗС РФ.

Цього разу іноземці приїхали 6 січня. В момент обстрілу вони перебували у своїх номерах на другому поверсі.

"Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. І я одразу вибіг на вулицю. Дуже злякався за свою колегу, вона була в сусідньому номері", — розповів журналіст.

Він назвав удар по готелю "зухвалим" та розповів, що він знаходиться майже в середмісті. Працівники турецького ЗМІ завжди зупинялися там під час своїх відряджень і не очікували, що він може стати ворожою ціллю.

"Жодних військових там не було", — наголосив чоловік.

Правоохоронець спілкується з постраждалими працівниками турецького видання Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Фотокореспондентка розповіла, що також почула гучний вибух. У будівлі здійнявся пил, тож їй не було нічого видно.

"Я перебувала в такому стані, що майже нічого не розуміла, не розуміла, що відбувається", — поділилась жінка.

Вона згадала, що відчула себе у шоковому стані. Після удару по готелю в неї полетіли уламки.

"Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу з закривавленою рукою", — розповіла кореспондентка.

Правоохоронець спілкується з постраждалими працівниками турецького видання Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Службовий автомобіль, на якому гості з Туреччини пересувались Харківською областю для знімань, був припаркований поблизу готелю. Він пошкоджений внаслідок вибуху.

"Обидва іноземні журналісти кажуть про те, що цей об’єкт — повністю цивільний. Цього разу вони побачили, як "воюють" росіяни, на власні очі", — додав Болвінов.

Службова машина працівників турецького ЗМІ після удару Фото: Facebook / Сергій Болвінов Службова машина працівників турецького ЗМІ після удару Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Нагадаємо, ввечері 10 січня ЗС РФ обстріляли Харків та вдарили ракетами по центру міста. У поліції інформували, що усі постраждалі — цивільні люди. За даними прокуратури, одна з російських ракет влучила у готельний комплекс у Київському районі, інша впала за кілька метрів до входу.

Загалом внаслідок удару по Харкову постраждало 13 осіб, двоє з них — іноземці. Будівля готелю частково зруйнована, також пошкоджень зазнали машини, підприємства та житлові будинки.