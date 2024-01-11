"Не можна потрапити до лікаря без військового квитка": в Україні викрили новий фейк РФ (фото)
Журналісти зазначили, що російські медіа поширюють брехню про українську систему охорони здоров'я, посилаючись на постанову Кабміну, якої не існує.
Російські ресурси поширюють фейк про те, що в Україні нібито неможливо записатися на прийом до лікаря, не надавши військовий квиток. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 11 січня.
Повідомляється, що в російських Telegram-каналах почали з'являтися пости про "постанову Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року", згідно з якою з 1 січня 2024 року реєстратура не видає талони до лікаря без військового квитка. У мережі також з'явилися фото відповідного "оголошення".
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували ці повідомлення.
"В Україні не можна потрапити до лікаря без військового квитка". Це — фейк", — зазначили у відомстві.
Раніше, 5 січня, журналісти проєкту VoxCheck вказали на те, що постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти в дописі про вимогу військового квитка для візиту до лікаря, не існує.
"Ба більше, військовий квиток можуть мати не всі українці, а тільки військовозобов'язані", — підкреслили автори публікації.
Нагадаємо, 8 січня нардеп Олексій Гончаренко спростував фейк про те, що він нібито вимагає припинення мобілізації у президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що йому надіслали багато відео, на яких він зображений із гаслами "припинення примусової мобілізації", "Гончаренко за добровільну мобілізацію" та "Нова петиція від Гончаренка".
Крім того, 5 січня фактчекери проєкту "Без брехні" спростували фейк росіян про "солдата із синдромом Дауна" на фронті. Розслідувачі впізнали голос оператора, який насміхається над героєм фейкового відео.