Атака "Шахедів" із приладами нічного бачення: у Нікольській РВА спростували фейки ЗМІ

За словами голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, російські окупанти використовували для атаки на місто FPV-дрон. Він зазначив, що раніше росіяни використовували такі БПЛА тільки на фронті.

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У ніч на 10 січня Збройні сили Російської Федерації запустили по місту Нікополь Дніпропетровської області FPV-дрони. Про це сказав голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко в коментарі каналу "Дніпро Оперативний".

Євтушенко спростував заяву деяких Telegarm-каналів про те, що Нікополь нібито атакували "Шахеди". Він зазначив, що ЗС РФ використовували для обстрілу FPV-дрони, обладнані приладом нічного бачення.

"У нас є така проблема: якщо написали БПЛА, то люди думають, що це і "Шахед", і FPV камікадзе. Вони не розрізняють їх. Ішлося саме про FPV камікадзе — маленькі дрони, які несуть невеликий заряд і літають із лівого берега на правий, тероризуючи населення Нікополя", — наголосив чиновник.

За словами Євтушенка, раніше російські військові використовували FPV-дрони тільки на фронті, проте тепер географія їх застосування розширилася. Голова РВА вважає, що це свідчить про "насичення дронами армії росіян".

Чиновник також зазначив, що загроза для мирних жителів зросла, оскільки небезпека використання окупантами безпілотників тепер стала цілодобовою, як і артилерійська.

Євген Євтушенко повідомив про атаку FPV-дронів на Нікополь Євген Євтушенко повідомив про атаку FPV-дронів на Нікополь

У своєму Telegram-каналі Євтушенко ще раз підкреслив, що загальною назвою "БПЛА" або "дрон" часто називають абсолютно різні типи безпілотних літальних апаратів.

"У моєму повідомленні йшлося саме про fpv-камікадзе. Це безпілотник розміром зі шкільний зошит, який несе вибуховий пристрій вагою до 3-х кілограмів, нерухомо закріплений до корпусу", — написав він.

Євген Євтушенко уточнив інформацію щодо атаки БПЛА на Нікополь

Обстріл Нікополя 10 січня: що відомо

Євген Євтушенко 10 січня повідомив, що вночі ЗС РФ запустили по Нікополю дрон-камікадзе, обладнаний приладом нічного бачення. При цьому він не вказав, яку саме модель БПЛА запустили росіяни.

"Подібні дрони вже тривалий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок", — зазначив Євтушенко.

Наслідки обстрілу Нікополя Фото: Telegram

Наслідки обстрілу Нікополя Фото: Telegram

Нагадаємо, аналітик Defense Express Сергій Згурець 9 січня заявив, що Росія могла отримати обмежену кількість іранських реактивних БпЛА Shahed-238 з реактивним двигуном, які розвивають швидкість від 400 до 600 км на годину.

Раніше, 7 січня, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті згадали про те, що Росія вироблятиме "мініатюрні" розвідувальні безпілотники і тактичні ударні боєприпаси до дронів.