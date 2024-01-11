"Почав молитися": льотчик ЗСУ розповів, як РФ збивала його вертоліт із ПЗРК (відео)

За словами пілота, він помітив ворожий запуск, і командир вертольота зміг ухилитися. У той момент екіпаж подумав, що може не повернутися з бойового завдання.

Льотчик ЗСУ з Волині Владислав із позивним "Волиняка" на своєму вертольоті зміг уникнути ворожої атаки з ПЗРК під час виконання бойового завдання. Про це йдеться в сюжеті про роботу українських пілотів на ютуб-каналі SportArena.

За його словами, під час одного з польотів він побачив, як із землі по його вертольоту окупанти випустили снаряд із ПЗРК.

"Я перший раз у житті побачив пуск ПЗРК по своєму вертольоту. Це було ввечері, і добре було видно, як воно ефектно вилітає. Це було перед нашою стрільбою. Дав командиру команду, що по нас пуск ПЗРК, командир відстрілявся, ми відвертаємо, і я вже думав: "Усе, долітався", — розповідає "Волиняка".

Пілот ЗСУ "Волиняка"

Він зізнався, що в той момент "почав голосно молитися", і його молитви тоді чув увесь екіпаж.

"Командир казав, що це було найстрашніше, що він чув за все своє життя", — згадує український пілот.

Пілот ЗСУ "Волиняка"

За словами "Волиняки", кожен бойовий виліт — це страшно, і перед кожним бойовим вильотом він молиться.

"Були випадки, теж із ПЗРК, коли ракета зайшла в теплову пастку, розірвалася просто біля нашого хвоста. Ніхто нічого не бачив, просто командир головного вертольота після стрільби помітив, що ракета летить у нас. Ще один день народження, так би мовити", — розповідає Волиняка.

Нагадаємо, що пілот ЗСУ збив російський дрон під час дуелі. За допомогою китайського дрона окупаційні війська наводили удари артилерії по позиціях Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що пілот ЗСУ розповів, як вижив після підбиття літака. Льотчику вдалося катапультуватися. Сам захисник отримав важкі поранення, його прооперували.