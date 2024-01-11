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"Сумнівів немає": електронних повісток в Україні не буде, — Веніславський (відео)

Артем Богомаз
Фото: УНІАН | Народний депутат розповів, чи будуть в Україні електронні повістки (ілюстративне зображення)

За словами народного депутата, новий законопроєкт про мобілізацію має зазнати суттєвих змін. Там ітиметься як про призов людей із інвалідністю, так і про цифровий реєстр.

Процеси передмобілізаційної підготовки мають бути переведені в цифровий варіант, однак сценарій електронних повісток для населення не передбачається. Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" й член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканала "Київ24" 11 січня.

Кабінет Міністрів відкликав законопроєкт про мобілізацію №10378, адже в нинішньому варіанті його ухвалювати було не можна. Документ буде доопрацьовано, і нардеп розповів, які зміни до нього можуть бути внесені.

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За його словами, насамперед потрібно врахувати те, що проводити мобілізаційні процеси за рахунок людей із інвалідністю не можна. Водночас потрібно розуміти, що деякі громадяни зловживали отриманням документів про інвалідність, і їх кількість значно збільшилася. Це вже питання до правоохоронних органів.

"Також електронних повісток не буде. Сумнівів немає", — заявив Федір Веніславський.

Окремо було порушено теми, пов'язані зі вдосконаленням діяльності ТЦК, каже народний депутат, адже це в усіх викликає питання. За його словами, не може бути випадків, коли співробітники ТЦК хапають людей, а потім виникають скандали.

"Ми маємо вдосконалити діяльність ТЦК, щоб вони робили те, що не викликатиме спротиву в громадян. І звісно, ми маємо відмовитися від паперової тяганини та перевести всі мобілізаційні процеси й передмобілізаційну підготовку в електронні реєстри, але електронних повісток точно не буде", — продовжив Федір Веніславський.

Нагадаємо, 10 січня народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що урядовий законопроєкт передбачав вручення повісток електронною поштою, однак у парламентському комітеті запропонували виключити цю норму.