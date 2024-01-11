"Сумнівів немає": електронних повісток в Україні не буде, — Веніславський (відео)

За словами народного депутата, новий законопроєкт про мобілізацію має зазнати суттєвих змін. Там ітиметься як про призов людей із інвалідністю, так і про цифровий реєстр.

Процеси передмобілізаційної підготовки мають бути переведені в цифровий варіант, однак сценарій електронних повісток для населення не передбачається. Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" й член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканала "Київ24" 11 січня.

Кабінет Міністрів відкликав законопроєкт про мобілізацію №10378, адже в нинішньому варіанті його ухвалювати було не можна. Документ буде доопрацьовано, і нардеп розповів, які зміни до нього можуть бути внесені.

За його словами, насамперед потрібно врахувати те, що проводити мобілізаційні процеси за рахунок людей із інвалідністю не можна. Водночас потрібно розуміти, що деякі громадяни зловживали отриманням документів про інвалідність, і їх кількість значно збільшилася. Це вже питання до правоохоронних органів.

"Також електронних повісток не буде. Сумнівів немає", — заявив Федір Веніславський.

Окремо було порушено теми, пов'язані зі вдосконаленням діяльності ТЦК, каже народний депутат, адже це в усіх викликає питання. За його словами, не може бути випадків, коли співробітники ТЦК хапають людей, а потім виникають скандали.

"Ми маємо вдосконалити діяльність ТЦК, щоб вони робили те, що не викликатиме спротиву в громадян. І звісно, ми маємо відмовитися від паперової тяганини та перевести всі мобілізаційні процеси й передмобілізаційну підготовку в електронні реєстри, але електронних повісток точно не буде", — продовжив Федір Веніславський.

Нагадаємо, 10 січня народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що урядовий законопроєкт передбачав вручення повісток електронною поштою, однак у парламентському комітеті запропонували виключити цю норму.