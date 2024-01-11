Поруч із Москвою: партизани "Атеш" розвідали центр контролю космічного простору РФ (відео)

За даними підпілля, весь периметр території військової частини ретельно охороняли озброєні наряди, а вздовж паркану розгорнули вартовий пост.

Українські партизани провели розвідку військової частини в Підмосков'ї. Про це 11 січня повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

Агенти побували в районі підмосковного селища Ногінськ-9, де розташована військова частина №28289, яка являє собою 145-й центр контролю космічного простору і, ймовірно, відповідальна за контроль повітряного простору Москви.

Партизани зазначили, що весь периметр території військової частини ретельно охороняють озброєні наряди, а вздовж паркану розгорнуто вартовий пост.

"Ми продовжуємо розвідку і пошук способів завдати максимальної шкоди Військово-космічним силам Росії. Далі в цій частині на вас чекає цікавий розвиток подій", — ідеться в повідомленні.

Вилазки "Атеш" на об'єктах у Підмосков'ї та решті Росії

Зазначимо, що це вже не перша вилазка партизан на об'єкти стратегічного значення в районі Москви. 9 січня агенти побували біля 820-го центру попередження про ракетні атаки в селі Тимоново.

Раніше, 3 січня, партизани "Атеш" побували в місті Ногінськ Московської області, де їм вдалося розвідати інформацію про техніку та озброєння підрозділу. Повідомлялося, що один з агентів призвався на службу в цю військову частину.

Крім того, 20 грудня повідомлялося, що українське підпілля проникло на завод у Тулі, де окупанти виготовляють зброю і боєприпаси. Серед завдань підпілля — добути технічну документацію оборонного підприємства.

16 грудня повідомлялося, що "Атеш" провів розвідку в Головному управлінні Росгвардії в Москві, яке розташоване на вулиці Твердовського, 2, корпус 2.

14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд вулицями Москви, зокрема "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, що розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти кілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

11 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії в Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками та інформацією.