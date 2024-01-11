15-річний громадянин Чехії приїхав до України для війни з РФ

Піділток пішов з дому нібито в школу, а сам вирушив до України. Його затримали в Україні.

15-річний громадянин Чехії вирішив приїхати до України і вступити до лав Сил оборони, щоб воювати проти Росії. Вдома він сказав, що йде до школи, взяв паспорт і вирушив у бік Польщі. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.

Інцидент стався 11 січня. Польські прикордонники отримали від чеської сторони інформацію про те, що 10 січня з дому пішов 15-річний житель Острави.

Стурбовані батьки повідомили про зникнення сина відповідні органи і дали фото. Польська поліція встановила, що телефон підлітка авторизувався в Польщі, в місті Перемишль, яке розташоване неподалік від українського кордону.

З’ясувалося, що 15-річний юнак забрав свій паспорт з дому, оскільки хотів потрапити до України, щоб підтримати українських військових у боротьбі з російським агресором. Виявилося, що хлопець уже перетинав польсько-український кордон.

Завдяки прикордонникам Сілезького відділу прикордонної служби та міжнародній співпраці 15-річного чеха доправили на територію Польщі. Наразі він благополучно повертається додому.

Нагадаємо, що українець заплатив майже 20 тисяч, щоб потрапити на військову службу. Хабарника визнали винним та покарали, призначивши два роки ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті засудили завідувача музею, який нездужав після того, як отримав повістку. Чоловік заявив, що частину його тіла паралізувало, але до медиків того дня не звернувся.