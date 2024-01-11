Чинний закон про мобілізацію потребує корекції, зміни процедури ротації, — Подоляк (відео)

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що відповідні нововведення потрібні з урахуванням "дуже довгого часу війни".

Чинний закон про мобілізацію потребує обов’язкової корекції, зокрема, зміни процедур ротації та демобілізації. Це потрібно зробити з урахуванням тривалої війни. Про це у четвер, 11 січня, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "Київ24".

"Війна довга і, безумовно, чинний закон про мобілізацію потребує корекції, обов’язкової корекції, з урахуванням того, що потрібно все ж таки змінити систему підготовки людей, які мають бути мобілізованими. Треба змінити процедури ротації, наприклад, демобілізації, все це уточнити, ще раз підкреслюю, з урахуванням дуже довгого часу війни, як такої", — наголошує Подоляк.

Крім того, за словами радника керівника Офісу президента, дискусія, яка наразі триває на рівні відповідних профільних міністерств ЗСУ та профільних депутатських комітетів дозволяє суспільству бачити, які пропозиції вносяться, та які аспекти варто прийняти.

Також Подоляк наголосив, що змінений законопроєкт про мобілізацію внесуть до Кабінету міністрів уже протягом кількох днів.

"Завтра чи післязавтра будуть внесені вже зі змінами законопроєкт, далі знову дискусія, далі знову цей законопроєкт буде вноситись в зал, ми побачимо перше читання, після цього знову таке уточнення, друге читання. В принципі, я думаю, що це вже питання процедури й достатньо швидкого часу", — розповів він.

Нагадаємо, 11 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони України готове вносити на погодження Уряду нову редакцію законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації.

Також 11 січня Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради законопроєкт про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.