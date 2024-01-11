"Хороший масив": 100 ГБ даних про ВПК РФ використають для оборони України, — ГУР (відео)
За словами представника розвідки Андрія Юсова, деяку інформацію противника буде використано з метою протидії йому. Також можливо вийде щось запозичити.
Головному управлінню розвідки Міністерства оборони вдалося отримати 100 гігабайт даних про військово-промисловий комплекс Росії. Представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, як Україна збирається це використовувати.
За його словами, операцію вдалося здійснити за допомогою представників громадянського суспільства і блогерів. Отримана інформація може бути використана в багатьох напрямках.
"Насамперед, звісно, вивчення ретельне і вивчення предмету протидії усім засобам ураження противника, усім засобам, які використовує у цій номенклатурі агресор. Там є записи і про "Орлан", і про окремі пристрої РЕБ, інші засоби", — заявив Андрій Юсов.
Крім того, представник ГУР МО додав, що всі 100 гігабайт даних можна використати для українського оборонно-промислового комплексу як з точки зору протидії, так і з боку запозичення окремих прийомів, якщо такі там будуть.
Також у документах є інформація про повний цикл виробництва противника, що передбачає також конкретні дані про комплектуючі. Йдеться як про вітчизняні деталі, так і про іноземні.
Це все допоможе Україні дізнатися деякі ланцюжки поставок, продовжує Андрій Юсов. Тобто, в теорії цей імпорт можна буде перервати, зокрема за допомогою посилення санкційної політики.
"Це справді дуже гарний масив, який буде корисно використаний для нашої безпеки та оборони", — каже представник ГУР МО.
Журналісти також поставили запитання про те, чи можна за допомогою отриманої інформації зробити висновки про те, чи витримає противник перегони озброєнь, а також чи можна виробляти далі балістичні ракети і дрони.
"Якщо говорити про гонку озброєння з вільним цивілізованим світом, то ні. Проте інша справа, що ну, звичайно, Україна потребує в даному контексті ось всієї підтримки і можливостей вільних країн і вільного цивілізованого світу не для того, щоби вижити, а для того, щоби зберегти життя наших цивільних, військових, вигнати агресора з території і відновити контроль над українським небом", — підсумував Андрій Юсов.
Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що військам РФ не вистачає близько 500 тисяч артилерійських снарядів. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, російський ВПК має намір наростити щорічне виробництво 122-мм і 152-мм, проте в поточному році дефіцит залишиться на такому ж рівні.