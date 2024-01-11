Дефіцит снарядів: військам РФ не вистачає близько 500 тисяч артилерійських снарядів, — ГУР

Генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що російський ВПК має намір наростити щорічне виробництво 122-мм і 152-мм, проте поточного року дефіцит залишиться на такому ж рівні.

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Російському військово-промисловому комплексу не вдалося впоратися з дефіцитом артилерійських боєприпасів. Як повідомив 11 січня представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, оборонна промисловість РФ здатна виробляти 2 мільйони 122-мм і 152-мм боєприпасів на рік, а дефіцит становить приблизно півмільйона снарядів.

Воєначальник зазначив, що поточного року російський ВПК планує наростити виробництво боєприпасів, однак через низку проблем дефіцит залишиться на такому ж рівні. Причиною цього є брак складових елементів, кваліфікованого персоналу на підприємствах і виробничих потужностей.

"Наша оцінка — у РФ залишатиметься дефіцит на такому самому рівні 500 тисяч боєприпасів, і вона намагатиметься десь їх знайти", — підкреслив Скібіцький.

За його словами, українським військовим відомо, що росіяни розв'язували проблему з нестачею снарядів спочатку за допомогою Білорусі та Ірану. А пізніше пішли великі постачання артилерійських боєприпасів із Північної Кореї. Тим часом маршрути, якими здійснювалися постачання, українським розвідникам відомі.

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"Ми знаємо, якими маршрутами їх перевозили, на яких складах їх зберігають і як їх далі доставляють на фронт", — додав генерал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про можливості виробництва боєприпасів в Україні та, зокрема, відкриття нових ліній. Глава держави зазначив, що під час проведення Ставки Верховного головнокомандувача України було розглянуто питання посилення захисту міст, підприємств, громад та об'єктів критичної інфраструктури.