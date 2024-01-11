Дефицит снарядов: войскам РФ не хватает около 500 тысяч артиллерийских снарядов, — ГУР

Генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что российский ВПК намерен нарастить ежегодное производство 122-мм и 152-мм, однако в текущем году дефицит останется на таком же уровне.

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Российскому военно-промышленному комплексу не удалось справиться с дефицитом артиллерийских боеприпасов. Как сообщил 11 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, оборонная промышленность РФ способна производить 2 миллиона 122-мм и 152-мм боеприпасов в год, а дефицит составляет около полумиллиона снарядов.

Военачальник отметил, что в текущем году российский ВПК планирует нарастить производство боеприпасов, однако из-за ряда проблем дефицит останется на таком же уровне. Причиной этому — нехватка составных элементов, квалифицированного персонала на предприятиях и производственных мощностей.

"Наша оценка — в РФ будет оставаться дефицит на таком же уровне 500 тысяч боеприпасов и она будет пытаться где-то их найти", — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, украинским военным известно, что россияне решали проблему с нехваткой снарядов сначала при помощи Беларуси и Ирана. А позже пошли крупные поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. Между тем маршруты, по которым осуществлялись поставки украинским разведчикам известны.

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"Мы знаем, какими маршрутами их перевозили, на каких складах их хранят и как их дальше доставляют на фронт", — добавил генерал.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о возможностях производства боеприпасов в Украине и, в частности, открытиях новых линий. Глава государства отметил, что в ходе проведения Ставки Верховного главнокомандующего Украины был рассмотрен вопрос усиления защиты городов, предприятий, общин и объектов критической инфраструктуры.