"Хороший масив": 100 ГБ даних про ВПК РФ використають для оборони України, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, деяку інформацію противника буде використано з метою протидії йому. Також можливо вийде щось запозичити.

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Головному управлінню розвідки Міністерства оборони вдалося отримати 100 гігабайт даних про військово-промисловий комплекс Росії. Представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, як Україна збирається це використовувати.

За його словами, операцію вдалося здійснити за допомогою представників громадянського суспільства і блогерів. Отримана інформація може бути використана в багатьох напрямках.

"Насамперед, звісно, вивчення ретельне і вивчення предмету протидії усім засобам ураження противника, усім засобам, які використовує у цій номенклатурі агресор. Там є записи і про "Орлан", і про окремі пристрої РЕБ, інші засоби", — заявив Андрій Юсов.

Крім того, представник ГУР МО додав, що всі 100 гігабайт даних можна використати для українського оборонно-промислового комплексу як з точки зору протидії, так і з боку запозичення окремих прийомів, якщо такі там будуть.

Також у документах є інформація про повний цикл виробництва противника, що передбачає також конкретні дані про комплектуючі. Йдеться як про вітчизняні деталі, так і про іноземні.

Це все допоможе Україні дізнатися деякі ланцюжки поставок, продовжує Андрій Юсов. Тобто, в теорії цей імпорт можна буде перервати, зокрема за допомогою посилення санкційної політики.

"Це справді дуже гарний масив, який буде корисно використаний для нашої безпеки та оборони", — каже представник ГУР МО.

Журналісти також поставили запитання про те, чи можна за допомогою отриманої інформації зробити висновки про те, чи витримає противник перегони озброєнь, а також чи можна виробляти далі балістичні ракети і дрони.

"Якщо говорити про гонку озброєння з вільним цивілізованим світом, то ні. Проте інша справа, що ну, звичайно, Україна потребує в даному контексті ось всієї підтримки і можливостей вільних країн і вільного цивілізованого світу не для того, щоби вижити, а для того, щоби зберегти життя наших цивільних, військових, вигнати агресора з території і відновити контроль над українським небом", — підсумував Андрій Юсов.

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Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що військам РФ не вистачає близько 500 тисяч артилерійських снарядів. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, російський ВПК має намір наростити щорічне виробництво 122-мм і 152-мм, проте в поточному році дефіцит залишиться на такому ж рівні.