"Хороший массив": 100 ГБ данных о ВПК РФ используют для обороны Украины, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, некоторая информация противника будет использована с целью противодействия ему. Также возможно получится что-то позаимствовать.

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Главному управлению разведки Министерства обороны удалось получить 100 гигабайт данных про военно-промышленный комплекс России. Представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, как Украина собирается это использовать.

По его словам, операцию удалось осуществить осуществить при помощи представителей гражданского общества и блогеров. Полученная информация может быть использована в многих направлениях.

"Прежде всего, конечно, изучение тщательное и изучение предмет противодействия всем средствам поражения противника, всем средствам, которые используют в этой номенклатуре агрессор. Там есть записи и об "Орлане", и об отдельных устройствах РЭБ, других средствах", — заявил Андрей Юсов.

Кроме того, представитель ГУР МО добавил, что все 100 гигабайт данных можно использовать для украинского оборонно-промышленного комплекса как с точки зрения противодействия, так и со стороны заимствования отдельных приемов, если таковые там будут.

Также в документах есть информация о полном цикле производства противника, что предусматривает также конкретные данные о комплектующих. Речь как про отечественные детали, так и про иностранные.

Это все поможет Украине узнать некоторые цепочки поставок, продолжает Андрей Юсов. То есть, в теории этот импорт можно будет прервать, в том числе при помощи усиления санкционной политики.

"Это действительно очень хороший массив, который будет полезно использован для нашей безопасности и обороны", — говорит представитель ГУР МО.

Журналисты также задали вопрос о том, можно ли при помощи полученной информации сделать выводы о том, выдержит ли противник гонку вооружений, а также производить дальше баллистические ракеты и дроны.

"Если говорить о гонке вооружения со свободным цивилизованным миром, то нет. Однако другое дело, что ну, конечно, Украина нуждается в данном контексте вот во всей поддержке и возможностях свободных стран и свободного цивилизованного мира не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы сохранить жизни наших гражданских, военных, изгнать агрессора с территории и восстановить контроль над украинским небом", — подытожил Андрей Юсов.

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Напомним, 11 января сообщалось, что войскам РФ не хватает около 500 тысяч артиллерийских снарядов. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, российский ВПК намерен нарастить ежегодное производство 122-мм и 152-мм, однако в текущем году дефицит останется на таком же уровне.