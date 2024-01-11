Гарантії безпеки для України: Зеленський пообіцяв частково оприлюднити проєкт (відео)

За словами президента, процес іде повільно, але основні положення проєкту можуть бути частково оприлюднені найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна постійно веде роботу над гарантіями безпеки для себе та своїх громадян. Про це він сказав 11 січня під час зустрічі з представниками балтійських ЗМІ у Ризі.

За його словами, основні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом.

"Ми почали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде. Але, думаю, ми найближчим часом зможемо продемонструвати суспільствам драфт", — сказав він.

Він зауважив, що проєкт може бути оприлюднений, але частково.

"Не все, там є закриті норми, непублічні. Але загальні норми зможемо показати. Мені здається, оцінка цих речей буде позитивною", — сказав він.

Робота з підготовки гарантій безпеки України триває згідно з рішенням "великої сімки", ухваленим на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році.

"Найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам (не тільки українському) перший такий драфт. Не всього, бо там є закриті непублічні норми, але загальні речі зможемо показати", — сказав Зеленський.

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Гарантія безпеки для України

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, аналітики та політики розцінили подібні пошуки моделі як варіант замість вступу до Альянсу. Президент Володимир Зеленський привіз запевнення, що Україна матиме безпекові гарантії, узгоджені з державами "Групи семи".

17 серпня уряд Болгарії ухвалив рішення щодо приєднання країни до відповідної декларації країн G7, а також надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні. 29 серпня стало відомо, що країни G7 не можуть дійти згоди, наскільки детальними мають бути зобов'язання перед Україною.

2 листопада стало відомо Кіпр долучився до переговорів про гарантії безпеки для Києва. Підтримка ще однієї держави, як зазначив керівник української держави, сприятиме зміцненню європейської безпеки.