Військова допомога Україні від США зупинилася, — Білий дім

Зараз у Вашингтоні тривають переговори щодо пакету допомоги, який може бути пов’язаний із переглядом заходів безпеки на кордоні.

У Білому домі заявляють, що військова допомога Україні від США зупинилася. Про це сказав речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, допомога Сполучених штатів Україні у її війні проти Росії припинилася, бо у Вашингтоні тривають переговори щодо пакету допомоги, який може бути пов’язаний із переглядом заходів безпеки на кордоні.

"Допомога, яку ми надали, зараз припинилася", — заявив журналістам речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США значно зменшать допомогу Україні. Він заявив, що мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву "встати на ноги" та побудувати власну військово-промислову базу, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти й закуповувати озброєння.

Нагадаємо, що представники американського уряду підтримали законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації заморожених активів РФ, оцінених приблизно в 300 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на відновлювальні роботи в Україні.

Раніше повідомлялось, що Трамп заявив про відмову США допомагати Європі, якщо на неї нападуть. За його словами, НАТО "мертве", а ЄС винний Вашингтону 400 мільярдів доларів через німців, які не заплатили за свою оборону.