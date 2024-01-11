Хочуть забезпечити позиції під Куп'янськом: ЗСУ відбивають атаки на Синьківку, — Сирський (карта)

За словами командувача сухопутних військ України, ЗС РФ роблять ставку на чисельність особового складу. У зведенні Генштабу повідомляється про кілька атак протягом дня на село під Куп'янськом.

Одна з основних цілей зимового наступу окупаційного угруповання ЗС РФ — захоплення Куп'янська на сході Харківської області, який ЗСУ звільнили 2022 року. Протягом дня, 11 січня, в районі Синьківки було дві атаки ЗС РФ. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

"На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів", — ідеться в повідомленні.

DeepState: Карта боїв у районі Синьківки та напрямок удару окупаційних військ

Щоб забезпечити позиції для штурму міста, ЗС РФ тривалий час намагаються штурмувати село Синьківка. Командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив дані про те, що РФ "не полишає спроб витіснити українські підрозділи з Куп'янського лісу і захопити Синьківку" і роблять ставку на чисельність особового складу.

Російські "військкори" також пишуть про важкі бої в районі Синьківки. Бої в районі Куп'янська оцінюють як позиційні: тому, що ЗСУ перекинули до Куп'янська додаткові резерви, серед іншого артилерію. Штурм української оборони в цьому районі ослаб, при цьому провоєнні блогери РФ визнають і втрати, а також пишуть про поширюване нещодавно в мережі відео російської бронеколони, яка потрапила під удари української артилерії.

У зведеннях згадуються напрямки російських ударів — у районі Бахмута, Лиману, Авдіївки та Мар'їнки, також ідеться про бої біля Роботиного і Вербового та марні атаки РФ на плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв частково оприлюднити проєкт про гарантії безпеки для України.

Також повідомлялося, що New York Times повідомило, що Пентагон погано відстежував секретну зброю в Україні. Потенційні втрати становлять 1 млрд доларів із 1,6 млрд.