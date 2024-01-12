Військова допомога від США: доказів розкрадання зброї в Україні немає, — Пентагон

Як розповів бригадний генерал Патрік Райдер, Росія весь час намагається поширювати дезінформацію про те, що українці розпродають американську зброю.

У Міністерства оборони США немає доказів того, що американська зброя, передана Україні, потрапила не в ті руки. Про це 11 січня повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

"На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні", — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста про статтю New York Times.

Крім того, представник Міноборони США сказав, що Росія весь час намагається поширювати дезінформацію про те, що українці розпродають американську зброю.

"Але факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як українці використовують ці здібності на полі бою. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно", — сказав Райдер.

Постачання зброї зі США в Україну: у NYT заявили, що Пентагон погано відстежував військову допомогу

У NYT повідомили, що в Міноборони США неналежним чином відстежували постачання ручних ракет, дронів-камікадзе та приладів нічного бачення Україні на суму понад 1 млрд доларів. Тому виникли побоювання щодо крадіжки та контрабанди згаданих озброєнь. Журналісти стверджують, що у звіті генерального інспектора Міноборони США, опублікованому в четвер, 11 січня, немає доказів того, що будь-яке з озброєнь використовувалося нецілеспрямовано після відправки до військового логістичного центру США в Польщі і далі на передову в Україні.

"До завдань нашої оцінки не входило визначення того, чи мало місце перенаправлення такої допомоги", — наголошується в доповіді.

Нагадаємо, що раніше в Білому домі заявили, що військова допомога Україні від США зупинилася. Наразі у Вашингтоні тривають переговори щодо пакету допомоги, який може бути пов'язаний із переглядом заходів безпеки на кордоні.