Застосували кораблі, літаки та підводні човни: США і Британія вдарили по 10 об'єктах у Ємені (відео)

За словами журналістів, атаковані були місця зберігання і запуску дронів, ракет, а також радіолокаційні системи бойовиків-хуситів. Байден і Ріші Сунак також підтвердили удари.

Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені ракетами "Томагавк". Про це повідомляє CNN.

За словами журналістів, ударів було завдано по більш ніж 10 об'єктах. Так, атаковані були місця зберігання і запуску дронів, ракет, а також радіолокаційні системи бойовиків.

Офіційні особи США повідомили, що під час атаки ракети запускали з винищувачів, підводних човнів і кораблів. Як розповіло джерело, американці використовували підводний човен USS Florida, який увійшов у Червоне море ще 23 листопада.

Джо Байден підтвердив удар по Ємену

Пізніше президент США Джо Байден підтвердив удари по Ємену. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Білого дому.

"Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США — спільно з Великою Британією та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів — успішно завдали ударів по низці об'єктів у Ємені, які повстанці-хусити використовували для того, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів світу", — написав Байден.

За його словами, удари є відповіддю на напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі. Унаслідок 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство постраждали понад 50 країн. Екіпажі з більш ніж 20 країн зазнали погроз або були взяті в заручники внаслідок актів піратства. Понад 2000 суден були змушені відхилитися від курсу, щоб уникнути Червоного моря.

"А 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогодні атаку, спрямовану безпосередньо проти американських кораблів", — заявив американський президент.

Він також зазначив, що минулого місяця Сполучені Штати розпочали операцію "Страж процвітання". Було створено коаліцію з понад 20 країн, прихильних до захисту міжнародного судноплавства і стримування атак хуситів у Червоному морі. Крім того, Штати приєдналися до більш ніж 40 країн, які засудили напади хуситів.

Прем'єр Ріші Сунак підтвердив участь Великої Британії

Як повідомляє видання Sky News, Британські Королівські ВПС також завдали точкових ударів по військових об'єктах у Ємені.

"Попри неодноразові попередження міжнародного співтовариства, хусити продовжували здійснювати напади в Червоному морі, зокрема проти військових кораблів Великої Британії та США", — сказав Ріші Сунак.

За його словами, було вжито обмежених, необхідних і пропорційних дій з метою самооборони.

"Королівський флот продовжує патрулювати Червоне море в рамках багатонаціональної операції "Вартовий процвітання", щоб стримати подальшу агресію хуситів", — процитували журналісти главу британського уряду.

Удари США та Великої Британії по Ємену: що передувало

Як пише Sky News, у Червоному морі судна регулярно зазнають переслідувань і нападів з боку повстанського угруповання хуситів, яке підтримує Іран. За словами повстанців, їхні атаки націлені на всі кораблі, які, на їхню думку, пов'язані, управляються, належать, мають прапор або прямують до Ізраїлю чи з Ізраїлю.

Ємен на карті Фото: Google Maps

Раніше цього тижня Хусити з Ємену запустили 21 ракету і безпілотники, які були збиті військово-морськими силами США в Червоному морі. Це підтверджує Центральне командування США. Так, у вівторок близько 21:15 у Ємені було застосовано 18 ударних безпілотників.