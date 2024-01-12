"Вважають себе елітою": російські десантники не хочуть іти в штурми на лівому березі, — Гуменюк

За словами спікера ОК "ЮГ" Наталії Гуменюк, у росіян виникають морально-психологічні розлади в підрозділах і суперечки різного роду через проблеми на фронті.

Російські окупанти відмовляються йти на штурм на позицій Збройних сил України на лівому березі Дніпра Херсонської області. Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону.

За її словами, подібні штурми ЗС РФ проводять "прямо в лоб", тобто без відповідної підтримки техніки. Такий підхід призводить до масштабних втрат.

Гуменюк додала, що в Херсонській області зменшилася кількість російських підрозділів типу "шторм Z", але прибуло більше морських піхотинців і десантників РФ.

"Вони вважають себе елітою і йти в такі штурми вони не хочуть", — каже Гуменюк.

Крім того, за словами спікера Оперативного командування "Південь", через це в окупантів з'являються масові психологічні розлади в підрозділах і конфлікти у військах.

"Тому в керівництві угруповання "Дніпро", яке там зараз базується, дуже багато розладу в загальному розумінні подальшого розвитку подій", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, 5 січня прессекретар Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на лівому березі Херсонської області російські військові відновили застосування бронетехніки. Деякий час ворог висував тільки піхотні групи.

5 січня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що на лівому березі Херсонської області українські військові ведуть маневрові дії в так званій сірій зоні, де ворог позбавлений можливості наносити удари, які могли б призвести до колапсу фронту.