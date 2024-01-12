"Сама себе обстрілює": у Зеленського розповіли, коли в РФ можуть розпочатися заколоти (відео)

На думку Михайла Подоляка, радника керівника Офісу президента України, коли в медіа зменшиться рівень штучної "песимізації", а також будуть тактичні поразки, в РФ розпочнуться негативні соціальні процеси.

Попри відсутність альтернативної інформації в Росії, віра в єдиного і непохитного лідера втрачається. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, в інтерв'ю для "24 Каналу" висловив свою думку.

Він звернув увагу на те, що єдності та лояльності серед росіян все менше. Проблеми в містах з опаленням, самообстріли Воронежа, Калуги, Бєлгорода та інших регіонів сприяють зменшенню довіри до російської влади.

"Росія сама себе обстрілює, бо вона так воює", – пояснив він.

Подоляк також наголосив на тому, що до РФ за два роки війни повернулися поранені та інваліди. Повертаються в'язні, яких свого часу витягнули з-за ґрат і відправили на фронт. Тепер такі одиниці в Росії вважаються "героями", а кримінальна ситуація на території країни лише погіршується.

"Усе це разом приведе до соціальних потрясінь в Росії", – вважає радник голови ОПУ.

На його думку, певна єдність в Росії тримається на їхній вірі у те, що Україна та Захід зламаються. Друге – вони тримаються на тому, що суттєвих тактичних поразок немає, а лінія фронту не обвалилась.

З його слів, коли в медіа зменшиться рівень штучної "песимізації", а також будуть тактичні поразки, в РФ розпочнуться негативні соціальні процеси. Першою стабільність може посипатися у маленьких містах, де пройдуть масштабні маніфестації проти влади. Як наслідок – це потягне реакцію та буде ланцюжком відповідні процеси й в інших регіонах.

Нагадаємо, 12 січня в ОП відповіли на статтю Time і розповіли, чого хоче РФ. Михайло Подоляк сказав, що війна в Україні ведеться за домінування демократій у світі. Якщо Росія переможе, то авторитет демократичних країн різко впаде.