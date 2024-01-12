Понад 60 ударів: командування США підтвердило початок операції проти хуситів у Ємені (відео)

Удари, які здійснили цього ранку, на думку офіційного Вашингтона, значно погіршать здатність хуситів атакувати комерційні судна. Коаліція завдала ударів по складах, системах ППО та локаціях, звідки бойовики здійснювали пуски ракет та БПЛА.

Війська США та Великої Британії атакували об’єкти хуситів, які розташовані у Ємені. Командувач Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Грінкевич заявив, що уразили понад 60 цілей у 16 місцях розташування.

Під час ударів було використано понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Ці удари були нанесені коаліційними повітряними і морськими ударними і допоміжними засобами з усього регіону. Застосувалися літаки Центрального командування ВМС США і наземні ударні ракети "Томагавк". Вони запускалися з надводних і підводних платформ.

Атаковані місця дислокації бойовиків-хуситів. Йдеться про вузли управління, склади боєприпасів, пускові установки, виробничі об'єкти та радіолокаційні системи ППО.

У столиці країни Сані пролунала серія потужних вибухів. Як вважають експерти, що західні союзники, швидше за все, атакували також об’єкти поблизу моря, намагаючись зупинити хвилю атак хуситів у Червоному морі.

Офіційний представник адміністрації США сказав кореспонденту SkyNews, що удари, які здійснили цього ранку, значно погіршать здатність хуситів організовувати напади на комерційні судна. Наразі незрозуміло, що саме було влучено — США та Велика Британія кажуть, що завдали ударів по місцях запуску безпілотників і ракет.

"Ми не знаємо, який побічний збиток був. Якщо побічний збиток є, то це справді викликає занепокоєння", — йдеться у повідомлені кореспондента Марка Стоуна.

Журналіст наголосив на тому, що наразі невідомо, як хусити та Іран відреагують на все це. Регіон, який відчував гостру кризу, напередодні ще більших потрясінь.

Міноборони Великої Британії заявило, що Сполучене Королівство завжди виступатиме за свободу судноплавства та вільний потік торгівлі. Літаки ВПС Королівства завдали високоточних ударів по об'єктах хуситів.

Американський президент Джо Байден заявив, що сили союзників завдали успішних ударів для того, аби протистояти спробам поставити під загрозу свободу судноплавства. Він також позитивно оцінив значення підтримки Австралії, Нідерландів, Канади та Бахрейну. З його слів, хусити своїми атаками загрожували персоналу США, цивільним морякам, торгівлі та свободі судноплавства.

"Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів", – йдеться у заяві.

Операція Prosperity Guardian в Червоному морі

Про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів 19 грудня оголосив Пентагон. Дії багатонаціональних сил мали на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США назвали цей регіон критично важливим водним шляхом. Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі.

Нагадаємо, італійський адмірал заявив, що неспроможність США та ЄС провести спільну військово-морську місію в Червоному морі є ознакою слабкості в небезпечні часи. Він назвав найефективніші кораблі у регіоні.