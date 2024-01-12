ЗС РФ нарощують свої сили у Маріупольському районі, — Андрющенко (карти)

За словами радника мера Маріуполя, окупанти завезли близько 10 тисяч військових-контрактників, яких відправлять на фронт. Їхні місця займуть нові російські військові.

Збройні сили Росії збільшують свої сили та заводять нові підрозділи у Маріупольський район. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нові підрозділи окупантів, а також військова техніка та обладнання, завозяться у низку населених пунктів. Лише за останні декілька тижнів РФ завезла не менше 10 тисяч контрактників. За словами Андрющенка, через тиждень-два цих військових відправлять на фронт, а їхні місця займуть нові окупанти.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Свою військову техніку ЗС РФ переміщують до місць нового базування маленькими групами навіть по ожеледиці. Зокрема, свою техніку вони базують населених пунктів Мелекіне, Ялта, Юр’ївка, Урзуф.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Зазначається, що темпи підготовки нарощуються до рівня минулого року, коли Росія наступала на Бахмутському напрямку. У порівнянні з вереснем, російські бази та місця розміщення зросли щонайменше на половину.

Серед іншого, російські військові знову проводять тренування зі ствольною артилерією. Петро Андрющенко каже, після перерви у грудні тренування проводять на полігоні у районі селі Бабах-Тарама. На його думку, окупанти могли отримати від КНДР не лише балістичні ракети, але й ще одну партію снарядів.

Нагадаємо, нещодавно заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів, що станом на початок цього року на території України воюють близько 462 тисячі російських військових. На тимчасово окупованих територіях ворог зосередив 35 росгвардійців. Зокрема, в Україні перебувають майже всі сухопутні війська РФ.

Також нещодавно польські медіа із посиланням на британські джерела писали, що до кінця 2024 року втрати росіян можуть становити пів мільйона військових. Зокрема, минулого року середньодобова кількість загиблих окупантів зросла на майже 300 осіб.