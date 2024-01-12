АК проти AR: український військовий порівняв гвинтівки в умовах війни (фото)

Боєць ЗСУ каже, що АК-74 може витримати всі труднощі та тягарі війни, але недостатньо потужностей, щоб ремонтувати всі автомати. AR-15 своєю чергою не мають проблем із запчастинами й мають широку комплектацію.

Суперечка між прихильниками автомата Калашникова та AR постійно триває. Український військовий розказав про плюси та мінуси західного та радянського озброєння. Про це повідомляється в телеграм-каналі військовослужбовця Callsight "Growler" Path of Warrior.

В умовах повномасштабної війни та переорієнтації української армії під західні стандарти та інфраструктуру, військо все більше наповнюється сучасними гвинтівками на заміну радянському АК. Різноманіття зброї навантажує українську логістику та ускладнює її. Відтак автор пише про зміщення акценту на західні калібри 5,56-мм. Порівнює АК-74 автор з українською UAR-15 виробництва "Укроп".

Переваги та застосування АК-74

Автомат Калашникова військовий називає доволі простим, надійним та масовим виробом з розповсюдженим патроном. Знайти такий автомат в армії можна на будь-якій ділянці фронту. Проте попри особисту любов військового до АК-74 він констатує, що його майбутнє вже вирішено.

Військовий сам мав АК-74 з величезним настрілом. За цей час нарізний ствол став фактично гладкоствольним через інтенсивні бойові дії. В Україні немає майстерень, які б могли ремонтувати стволи в таких кількостях, відтак автомати пускають на запчастини.

Ілюстративне зображення Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Зброїні Сили України

Якщо АК-74 новий, правильно приведений до нормального бою і з оптикою та вивірений, то автомат буде смертоносною зброєю. Він зможе забезпечити впевнене ураження цілей на відстані до 600 метрів. Кучність АК-74 на 100 метрах зі стандартним патроном 7Н6 дорівнює 2-2,5 МОА. Автомат автора мав кучність 1,85 МОА.

У підсумку АК-74, що залишились, "добиваються" й найімовірніше, будуть повністю витіснені західними системами.

Переваги та застосування UAR-15

За словами бійця, UAR-15 позбавлена логістичних недоліків АК. Вони піддаються ремонту, мають замінні стволи й загалом у поточних реаліях більш ремонтопридатні. Також вони мають широку комплектацію: комплекти обслуговування, коліматорні приціли і магніфери, в деяких варіаціях тактичні блоки AN|PEQ-15. Це робить UAR-15 більш універсальним інструментом від самого початку, ніж базовий АК.

UAR-15 компанії "Укроп"

UAR-15 у військового має змінену пістолетну рукоятку, нескладне прицільне пристосування Daniel Defense, карбонова цівка з інтерфейсом M-LOK. Також у гвинтівки було змінено цівки до аппера (ствольної коробки). Карбоновий ствол та цівка робить зброю легшою, а й надає можливість дасть змогу розміщувати важчі прицільні пристосування.

Наразі військовий активно "обкатує" UAR-15, щоб досягти купчастості в 1 МОА на 100 метрах.

АК vs UAR-15

У підсумку військовий каже, що АК — це надійна зброя піхоти, яка може переносити всі труднощі та тягарі війни. Проте українська та західна промисловість у перспективі зіткнеться з неможливістю виробництва набоїв калібру 5,45 й комплектуючих для АК. В день війна виводить з ладу сотні автоматів Калашникова.

AR — більш відновлювана стрілецька зброя. Вона має більшу ймовірність, що стане базовою для перспективних Збройних сил України та інших підрозділів. Дефіциту патронів 5,56 або комплектуючих для AR-15 немає. В деяких підрозділах вже можна знайти більше патронів 5,45-мм, ніж 7,62х39.

Нагадаємо, українські військові показували АК-74 у версії Bullpup.

11 січня ЗМІ писали, що у мобільній групі ППО під Києвом помітили югославську зенітку Hispano-Suiza HS.804.