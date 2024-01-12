Бракує сотень спеціалістів: в США затримується побудова нових фрегатів

Міністр ВМС США Карлос Дель Торо каже, що військові проведуть комплексний аналіз суднобудівної галузі, щоб зрозуміти, як оздоровити сферу.

Перший ракетний фрегат ВМС США класу Constellation побудують із запізненням через нестачу робочої сили. Про це повідомляє Defense News.

Верф Marinette Marine Fincantieri у квітні 2020 року виграла контракт на будівництво перших 10 фрегатів класу Constellation. Перший корабель заклали у вересні 2022 року, а станом на зараз вже 4 кораблі знаходяться в процесі будівництва.

Заступник керівника програми Енді Босак каже, що наразі їм бракує "кілька сотень" працівників.

"Як і решта індустрії, ми працюємо над збільшенням робочої сили, як робітників, так і білих комірців", — сказав Босак.

В результаті дефіциту працівників є "виклик графіку", але компанія працює над тим, щоб не відставати від графіка. ВМС та компанія-виробник вивчають причини та наслідки відставання від графіка. Через різні важелі вони спробують зрозуміти, як можуть вплинути на процеси на суднобудівному заводі.

Міністр ВМС США Карлос Дель Торо каже, що вони проаналізують ситуацію в суднобудуванні й напрацює рекомендації для оздоровлення сфери. США має отримувати бойові можливості за актуальними графіками. На аналіз ситуації виділено 45 діб.

"Я як і раніше стурбований тривалим впливом постпандемічних умов на наших суднобудівників і їхніх постачальників, які продовжують впливати на наші суднобудівні програми. Зокрема на наші підводні човни з балістичними ракетами класу Columbia і фрегат класу Constellation", — каже Карлос Дель Торо.

Затримку з кораблями пояснюють ще й тим, що ВМС купували по одному фрегату на рік з 2020 фінансового року. Проте у 2024 фінансовому році ВМС хочуть отримати два фрегати, що додатково навантажує Marinette. Компанія виться збільшувати пропускну здатність корабельні.

Нагадаємо, 8 січня ЗМІ писали, що щоб наздогнати план виробництва фрегатів, у США планують залучити роботів-зварювальників.

10 листопада ЗМІ писали, що ВМС США очікують на отримання двох субмарин у 2024 році після зриву графіку.