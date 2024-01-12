Знищено 90% техніки: у Британії розповіли, чому ЗС РФ не можуть протистояти FPV-дронам (фото)

На лівому березі Херсонської області українські військові використовують FPV-дрони та артилерію для націлювання на транспортні засоби російських військових, розповіли в британській розвідці.

На лівому березі Херсонської області Збройні сили Російської Федерації не можуть протистояти українським FPV-дронам. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter) 12 січня.

"Українські сили, що діють на східному березі річки Дніпро, використовували безпілотні літальні апарати (FPV), оснащені боєприпасами, для ураження російських військ", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що ЗСУ використовують FPV-дрони разом з артилерією для націлювання на транспортні засоби російських військових. За інформацією російського військкора, 90% військової техніки РФ було в районі Кринок було знищено.

Британія вважає, що російські військові не можуть протистояти українським FPV-дронам, ймовірно, через нестачу в цьому районі засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 12 січня речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що на лівому березі Херсонської області російські десантники відмовляються йти штурмувати українські позиції через те, що "вважають себе елітою". Вона зазначила, що подібні штурми ворог проводить "прямо в лоб" без підтримки техніки.

10 січня військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що окупанти на лівобережжі Херсонщини стурбовані тим, аби знищити український плацдарм. Проте ЗСУ відбивають всі атаки.