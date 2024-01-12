"Треба бути реалістами": лазерна зброя ще не скоро набуде боєздатності, – контрадмірал США

У ВМС США закликають адекватно оцінювати розвиток технологій. Попри наявні зразки лазерного озброєння на кораблях, вони ще далекі до боєготовності.

Військово-морський флот та промисловість мають казати чесно про стан розробки лазерного озброєння для кораблів, сказав контрадмірал Фред Пайл. Про це повідомляє Breaking Defence.

Під час щорічного симпозіуму Асоціації надводного флоту сказав, що військовим та промисловості треба бути чесними стосовно лазерного озброєння.

"Іноді ми маємо тенденцію давати обіцянки та не виконувати їх. Нам потрібно повернутись до того моменту, коли ми будемо інтелектуально чесними, коли ми будемо чесними самі з собою з точки зору технологічних можливостей, щоб мати узгоджену картину того, як це буде виглядати, щоб забезпечити ці можливості", — каже Фред Пайл.

Він додав, що 15 років тому вони були в Перській затоці. Вже тоді на їхньому кораблі USS Ponce вже була лазерна установка, але технологія недоступна і досі. У виданні зазначають, що технологія спрямованої енергії захоплює Пентагон вже протягом десятиліть. У портфоліо досліджень і розробок ВМС існують численні проєкти, які тою чи іншою мірою досягли реалізації.

Один з найпомітніших проєктів є HELIOS від Lockheed Martin, який встановлений на есмінці Preble. Перевагою лазерної зброї має бути вартість пострілу. Ситуація, коли дешевий безпілотник збивається ракетою за мільйон доларів, немає сенсу. Застосування лазерної зброї в теорії буде коштувати рівноцінно БПЛА.

"Це вимагає простору, ваги, потужності і охолодження, що може бути проблемою для наших нинішніх надводних бойових кораблів", — сказав контрадмірал Пайл.

Витрати на прискорення розробки лазерної зброї планують закласти у бюджети 2026-2027 років. Поява зброї на кораблі повʼязана з тим, що кораблі мають багато місця, потужні енергоагрегати та запаси води за бортом, щоб розвʼязати питання охолодження лазерної установки.

Нагадаємо, 4 січня ЗМІ писали, чому дрони досі збивають ракетами за мільйони доларів, а не лазером.

Lockheed Martin та RTX розробляє лазерні установки для боротьби з БПЛА.