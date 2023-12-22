"Мікрохвильовки" і лазери vs БПЛА: нові розробки Raytheon і Lockheed Martin проти дронів (фото)

Основна частина систем ППО розрахована на шкоду великим повітряним цілям, але сучасні ударні дрони середніх і малих розмірів, і летять на низькій висоті. Тому Lockheed Martin, Raytheon та іншим зброярам доводиться шукати нові підходи.

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Українсько-російська війна показала, що боротьба з різними типами безпілотників — один із пріоритетних напрямів протиповітряної оборони. Більшість навіть розвинених у військовому плані країн не готові протистояти спланованим масовим атакам БПЛА. Про це пише портал "Мілітарний".

Розвиток цього напряму змушує вдаватися до нових способів розв'язання проблеми. Основна частина озброєння ППО розрахована на шкоду великим повітряним цілям, тоді як сучасні ударні БПЛА середніх і малих розмірів, і летять на низькій висоті.

Проти дронів можуть застосовувати електромагнітні випромінювачі (мікрохвильову зброю), спрямовану на електроніку, а також лазерні установки. У 2019 році керівництво армії США внесло розробку енергетичної зброї до списку пріоритетних.

Електромагнітна зброя

Мікрохвильові випромінювачі високої потужності, які виводять з ладу електроніку дронів, по суті, обпалюють її зсередини. При цьому одночасно уражається кілька цілей.

THOR (Tactical High-Power Microwave Operational Responder) створювалася Дослідницькою лабораторією ЗС США (AFRL) спільно з компаніями BAE Systems, Leidos і Verus Research. На технологію витратили приблизно 18 млн доларів, дослідження тривали півтора року.

THOR розміщується в транспортному контейнері та швидко розгортається

У 2021 році представники AFRL оголосили про створення більш досконалої системи — Mjolnir. Минулого року було укладено угоду з компанією Leidos вартістю 26 млн доларів.

Система THOR

Leonidasу виробництва компанії Epirus — ще одна електромагнітна система для боротьби з дронами. Імпульсний електромагнітний випромінювач з електронними компонентами на основі нітриду галію.

Система Leonidas

Leonidas внаслідок постійного випромінювання створює безпольотну зону. У жовтні 2022 року General Dynamics Land Systems уклала з Epirus угоду про інтеграцію системи Leonidas у бронемашину Stryker.

Бронетранспортер Stryker з електромагнітною системою Leonidas

Лазерна зброя

Лазерну зброю розробляють десятки провідних оборонних підприємств світу. Потужні випромінювачі електромагнітної енергії оптичного діапазону — квантово-оптичні генератори — нагрівають ціль до високих температур і розплавляють.

Лазерна система DE M-SHORAD

На початку 2023 року американська армія отримала перші прототипи новітніх 50-кіловатних лазерних систем. Система DE M-SHORAD була встановлена на шасі бронетранспортера Stryker. З компанією Raytheon у 2021 році уклали контракт на розміщення цих систем вартістю 123 млн доларів.

Лазерна система DE M-SHORAD

DE M-SHORAD комплектується 50-кіловатними лазерними системами, РЛС, системами управління лазерним променем і датчиком цілеспрямування.

Лазерна система DE M-SHORAD

Лазерні розробки є й у Повітряних сил США. Raytheon Technologies у 2023 році передала американським військовим лазер H4 потужністю 10 кВт, який призначений для боротьби з дронами. Це вже четверта розробка Raytheon, що була поставлена збройним силам США, і восьма, створена для потреб Міноборони. Першу з цього списку — High-Energy Laser Weapon System (HELWS) Повітряні сили отримали в жовтні 2019 року.

Лазерна система Raytheon Technologies на базі позашляховика

Система кріпиться на кузові позашляховика, даху будівлі, палубі корабля або ж на землі. До всього іншого, лазер може бути встановлений і на високомобільні платформи типу багі Polaris MRZR.

Лазерна установка H4 на основі Polaris MRZR

Система складається з лазерного модуля, датчика дальньої дії EO/IR, що керує лазерним променем, терморегулятора, внутрішнього електроживлення і програмного забезпечення для цілеспрямованості. Управляється за допомогою ноутбука і контролера.

За даними виробника, лазерна система H4 інтегрується і працює спільно з комплексом ППО NASAMS. На випробуваннях їй давали вказівки з командного пункту NASAMS — система автоматично уражала навчальні повітряні цілі.

Нагадаємо, що ЗСУ отримали нові дрони. За словами військового експерта Юрія Касьянова, ЗСУ потребують FPV-дронів, маленьких БПЛА і великих коптерів-бомбардувальників, таких як "Лелека" і "Shark".

Також повідомлялося, що UJ-25 Skyline могли атакувати Брянську і Московську області.